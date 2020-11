NRK-satiriker Markus Gaupås Johansen merker at tabuene blir stadig flere

Vitsene hans sjekkes oftere av sjefen, og publikum reagerer mer. I en ny bok vil NRK-komiker Markus Gaupås Johansen bevise at man kan tulle med det meste.

Markus Gaupås Johansen fra NRK Satiriks får mest kjeft for vitsene om begravelse, rasisme og feminisme. Signe Dons

25 minutter siden

– Hadde du spurt meg for to år siden, hadde jeg sagt at jeg ikke opplever mye krenkelseshysteri. Nå er det annerledes, sier Markus Gaupås Johansen.

NRK-komikeren mener rommet for satire er blitt trangere. De snakker om det i gangene på jobb når komikerkolleger møtes. Det kommer stadig flere reaksjoner på vitsene deres. Tabuene blir flere.