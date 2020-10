Det mest begavede mennesket jeg har jobbet med, skriver Toppen Bech

Les Toppen Bechs varme minneord over Lene Løken, som var statssekretær og filmdirektør.

Lene Løken gikk ut av tiden 25. oktober, 73 år gammel.

I 1971 traff vi hverandre første gang i Aftenpostens korridorer. Med hennes 180 centimeter, sorte klær, sorte alpelue og en halv meter spikerrett, lyst hår var det ikke gitt at vi to skulle bli så nære. Lene oste av stolt arbeiderbakgrunn, men var henvist til å redigere den borgerlige «Bærumssiden». Jeg la merke til at hun gjorde det med snert og stil.