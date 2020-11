Tiktok ble bedt om å selge seg ut av USA. Nå lurer de på hva som skjer.

Fristen for å selge deler av den populære appen Tiktok til amerikanske selskaper, går ut torsdag.

Trump-administrasjonen truet med å gjøre Tiktok forbudt. Nå spør selskapet hva status quo er. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Nå nettopp

Den populære videotjenesten Tiktok har fått kniven på strupen av amerikanske myndigheter. Siden appen er eid av det kinesiske selskapet Bytedance, frykter myndighetene at Tiktok brukes til å spionere på amerikanske borgere.

Derfor ble Tiktok i september bedt om å finne en amerikansk kjøper for den delen av selskapet som opererer i USA. Fristen ble satt til 45 dager. Alternativet var at Tiktok måtte trekke seg helt ut av USA.

Nå hersker det tvil om hva som skjer med appen etter 12. november. Tiktok har spurt amerikanske myndigheter om de rett og slett har glemt saken, skriver den amerikanske avisen The Verge.

Tiktok er blitt lastet ned mer enn 1 milliard ganger av brukere rundt om i verden. Foto: Anjum Naveed / AP

Dårlig forhold

ByteDance, som er Tiktoks eierselskap, gikk med på å selge til de amerikanske selskapene Oracle og Walmart. Salgsavtalen er ikke blitt godkjent av amerikanske myndigheter. Salget henger derfor i løse luften.

Tiktok har nå etterspurt en redegjørelse fra myndighetene om hva som vil skje med appen.

USAs avtroppende president Donald Trump har beskyldt Tiktok for å overvåke brukere og dele informasjon om dem med kinesiske myndigheter. Kinesisk lov gir myndighetene tilgang til persondata som samles inn av kinesiske selskaper. Det bekymrer amerikanerne, som har et dårlig forhold til Kina nå.

Ulovlig spionering, kinesiske overtramp på amerikansk jord og handelskrig preger forholdet mellom de to supermaktene. Det er flere tiår siden sist det var så kaldt mellom USA og Kina som nå.

I august gjorde det amerikanske handelsdepartementet det umulig å laste ned Tiktok for amerikanske brukere.

– Har bedret personvernet

Til den amerikanske avisen The Verge sier Tiktok at de har kommet med flere løsninger for å bedre appens personvern. Dette har de foreslått i påvente av en endelig avgjørelse for appens fremtid i USA.

Amerikanske myndigheter ikke gitt tilstrekkelige tilbakemeldinge på disse forslagene, mener selskapet.

Dersom avtalen med en amerikansk kjøper blir gjennomført, vil all kinesisk eierskap i USA trekkes ut og Tiktok kan fortsatt brukes i landet. Situasjonen er inntil videre uklar, selv om fristen altså går ut 12. november.