Forfatter har kommet med anklager mot psykiater. Nå vil Helsetilsynet undersøke saken.

Helsetilsynet vil undersøke anklager mot en norsk psykiater. Psykiaterens advokat sier at dette aldri var en relasjon mellom pasient og behandler.

Forfatter Hilde Rød-Larsen ga ut romanen «Diamantkvelder» i august.

5. des. 2022 22:43 Sist oppdatert nå nettopp

I august ga forfatter Hilde Rød-Larsen ut sin andre roman. Den heter «Diamantkvelder» og dreier seg om hvordan hovedpersonen, en ung kvinne, innleder et seksuelt forhold til en mye eldre tysk psykolog.

I et intervju med Information.dk nylig fortalte forfatter Rød-Larsen om hvordan hun som ung selv hadde en lignende relasjon overfor en norsk psykiater.

I intervjuet hevder Rød-Larsen at det er snakk om en «asymmetrisk relasjon, der han utnytter sin store faglighet overfor en syk person».

Psykiaterens advokat Halvard Helle sier Helsetilsynet skal få svar på alle spørsmål de måtte ha om saken.

– Ingen pasientrelasjon

Halvard Helle ved Advokatfirmaet Schjødt er psykiaterens advokat. Han oppfatter at helsemyndighetene fattet interesse for saken etter NRKs artikkel søndag. Der kom Rød-Larsen med ønske om en formell granskning av den konkrete psykiateren.

Rød-Larsen har hevdet at saken ikke dreier seg om en pasient/behandler-relasjon.

Til NRK sa hun søndag:

– Og så vil jeg at fagfolk skal få en skjerpet bevissthet omkring erfaringer som befinner seg i det som kan hevdes å befinne seg i en «gråsone».

Helle sier til Aftenposten at han er trygg på at Helsetilsynets undersøkelser ikke vil få noen konsekvenser for hans klient.

– Min klient er trygg på at denne saken ikke berører det helserettslige eller etiske regelverket.

– Helsepersonelloven trer i kraft når det dreier seg om pasientforhold. Dette er ingen pasientrelasjon og har aldri vært det, sier han og fortsetter:

– Etter vårt syn har denne saken ingenting hos tilsynsmyndighetene å gjøre.

Helsetilsynet starter undersøkelser

Det var mandag kveld at Helsetilsynet bekreftet overfor VG at forfatter Hilde Rød-Larsens anklager mot en psykiater er blitt en sak for tilsynsmyndighetene.

– Når sånne opplysninger kommer frem i det offentlige rom, så forplikter det tilsynsmyndighetene til å undersøke nærmere, sa direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til avisen.

Andresen forteller at Helsetilsynet tok kontakt med Rød-Larsen, som sier til VG at hun er glad det skjedde.

– Vi må ha navn og konkrete saker for å gå inn i saker. Vi kan ikke agere på rykter eller romanstoff. Derfor har vi tatt kontakt med Hilde Rød-Larsen og spurt om hun vil snakke om det. Det svarte hun ja på, og hun har bekreftet hvem det handler om, sier Andresen til VG.

Det har ikke lyktes Aftenposten å komme i kontakt med Andresen for å spørre om hva den konkrete begrunnelsen er for å gå inn i saken.

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, presiserer at hans klient vil svare på helsemyndighetenes spørsmål.

– Når det først er blitt slik at de undersøker dette, så skal de få svar på alle spørsmål de måtte ha i sakens anledning, sier han.

Psykiatrisk forening: Assymetrisk maktforhold

I en kronikk i Aftenposten skriver tre psykiatere, blant dem leder Lars Lien i Norsk psykiatrisk forening (NPF), om saken som har vakt debatt i mediene.

«Dette er en tematikk Norsk psykiatrisk forening (NPF) har – og må ha – stort fokus på», skriver de. De presiserer samtidig at de ikke kommenterer noen enkeltsak.

«Asymmetriske maktforhold mellom mennesker utgjør alltid en risiko for at den svake parten kan bli utnyttet. Mennesker som besitter potensiell makt over et annet menneske, har alltid det fulle ansvaret for ikke å utnytte denne makten. Leger og psykiatere er blant dem som har et særlig ansvar», skriver de.

Og videre:

«Det at folk flest vet hvilken profesjon vi har, samt at vi kanskje tar med oss «omsorgsfull legeadferd» og «overbevisende faglig trygghet» også i private møter, kan medføre at også sårbare ikke-pasienter oppsøker oss. Dette danner grunnlag for mange asymmetriske maktrelasjoner.

Den som sitter på makten i en slik relasjon, har alltid alene ansvaret for at posisjon ikke misbrukes».

«NPF mener en enkel kjøreregel alle må forholde seg til, er at asymmetrisk maktdynamikk sannsynlig er i spill hvis det er snakk om seksuelle relasjoner mellom en person med presumptiv makt og et menneske som er 20–30–40 år yngre. Enten den andre er pasient, nabo, student, veiledningskandidat, familievenn eller ansatt/kollega», heter det i kronikken.