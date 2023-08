Restaurant-jubilant i «Mitt Oslo»: – Hæ? sa jeg. Plutselig var det fullt!

Etter 30 år med fulle hus vedgår en båtflyktning: – Stedet ble laget for vietnamesere. Da nordmenn begynte å strømme til, trodde jeg ikke hva jeg så. Nå skal jeg lære bort suksess-oppskriften!

Alle dager, hele uken: Fortsatt er Thao Thi Le i mer enn full jobb. Før åpningstid viser hun en wok som i dag er kopiert av mange spisesteder: Den heter bare nr. 16. Vis mer

Publisert: 09.08.2023 Oppdatert: 09.08.2023 07:11

Rett inn fra Torggata, midt i Oslo, ligger Lille Saigon. Der har eieren, Thao Thi Le, drevet pionér-virksomhet siden spisestedet åpnet. Det vil si: 66-åringen fra Sør-Vietnam går ikke med på beskrivelsen.

– Jeg har aldri tenkt sånn. «Pionér» blir for «flashy», jeg elsker å lage mat, bare. Mannen min og jeg kom til Norge som båtflyktninger, først til Ålesund. Der fikk jeg en smell. Der var gatene forferdelig stille! Etter noen måneder flyttet vi til Oslo. Her ville jeg lage et samlingssted for vietnamesere, for å møte mennesker, rett og slett. Kontrastene var enorme. I Vietnam er folk ute hele tiden, de spiser ute hele tiden, de prater hele tiden.