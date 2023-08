Han gjør amerikansk jazz stor igjen

Dave Douglas’ forrykende kvintett spiller menneskelighet inn i musikken.

Publisert: 18.08.2023 15:47

Oslo Jazzfestivals program flommer ikke over av amerikanske musikere, men de navnene komiteen har valgt, er gode. Et av de beste er Dave Douglas.

Trompetisten og komponisten fra New Jersey er en av kontinentets viktigste utøvere de siste tiårene. Jeg lærte han å kjenne på 90-tallet. Platene med Tiny Bell Trio og utgivelser innspilt sammen med noen av New Yorks unge løver, gjorde inntrykk. Det fine med Dave Douglas er at han har fortsatt å levere kvalitet og ikke bare sett seg tilbake.