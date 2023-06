Ned i asken med Cezinando

Verdenen til Cezinando er brent ned, og han vet ikke hva han skal gjøre med restene.

Kristoffer Cezinando Karlsen slipper et nytt, mørkt album. Vis mer

I den første sangen på albumet «Sprengkulde» sier Cezinando at «nå leker vi med helt nye regler». Dette understreker han både i et nykomponert lydbilde og i kaotiske tekster som tester grensene for hva selvfølelsen kan tåle.

Følelsen av å ha gått gjennom en indre krig som har medført nye spilleregler, blir dessuten gjenspeilet i referansen til Gunvor Hofmos «Fra en annen virkelighet» (1948): «Syk blir en av ropet om virkelighet», et av etterkrigstidens viktigste desillusjonerte dikt.