Besøksrekorder i «Mitt Oslo»: Her har kjendisene «hemmelige» bord

Norges mest kjente mennesker. Ungdomsgjenger. Turister fra hele kloden. Og bestillinger til langt inn i 2025. Hvorfor strømmer alle slags gjester til et spisested fra 1870-årene? Særlig nå i sommer?

I fjor omsatte Lorry for 76,4 millioner kroner. Overskudd før skatt: 18 mill. Nå når Theatercaféen er stengt, er dette landets mest populære, enkeltstående restaurant: Silje Jacobsen har hendene fulle. Vis mer

Restaurant Lorry, Parkveien: På uteserveringen starter køene ved 11-tiden. Samtidig er julesesongen i full gang: Flere datoer er fullsatt allerede. Booking-sjef og servitør Silje Jacobsen forklarer:

– Her starter julen i juli. Nå kommer det flere og flere forespørsler om å få bord i november og desember. Folk tror at de er tidlig ute. Det er de når det gjelder 2025, selv om vi får bestillinger til den julen også. Mange stamgjester har faste datoer for julebordene sine, så det er noen kabaler som skal gå opp.