Hit and miss fra undergrunnen

To av de største profilene fra rapgruppen Undergrunn er ute med hvert sitt prosjekt, med varierende resultat.

Marstein og Raknes slipper soloplater på samme dag.

13 minutter siden

En av de beste opplevelsene under årets etterlengtede Øyafestivalen, var konserten til Undergrunn. Rapgruppen spratt ut på scenen i matchende camoantrekk og leverte den samme energien og gleden som på det selvtitulerte sistealbumet som har ligget øverst på topplistene i Norge siden utgivelsen.

Nå tråkker to av de største artistene i gruppen sin egen vei med hver sin EP. Jonas Ranes går under aliaset Loverboy, Jo Almaas Marstein er bedre kjent som bare Marstein, og de har gått i to vidt forskjellige retninger musikalsk.