Bokanmeldelse: Viktig bok i en skjebnetid

Fredag fyller Vladimir Putin 70 år. Aage Borchgrevink samler trådene i det som kan bli siste akt i hans absurde politiske teater.

Kjell Dragnes Tidligere Moskva-korrespondent og utenriksredaktør i Aftenposten

Nå nettopp

En bok nå om Vladimir Putin og Russlands utvikling gjennom hans 22 år som president, er et temmelig dristig foretagende. Krigen i Ukraina er langt fra avgjort. Konsekvensene for Putin, for Russland og for den politiske verdensorden, er uoversiktlige.

I boken «Krigsherren i Kreml. Putin og hans tid» gjør Aage Storm Borchgrevink en betydelig innsats for å samle trådene i det som kan bli siste akt i Putins absurde politisk teater.