Stor oversikt: Disse bøkene vil prege bokhøsten 2022

Nå starter høysesongen for norske bokutgivelser. Aftenpostens bokredaksjon har merket av 23 norske titler som kommer til å prege høsten.

Seks av forfatterne som vil prege bokhøsten. Øverst fra venstre: Nina Lykke, Zeshan Shakar og Åsne Seierstad. Nederst fra venstre: Karl Ove Knausgård, Marie Aubert og Brynjulf Jung Tjønn.

Tjønn fikk P2-lytternes romanpris i vinter for sin forrige roman «Kvar dag skal vi være så modige». I årets diktsamling bruker han egne erfaringer som utenlandsadoptert til å si noe om rasisme i Norge. Tjønn er også aktuell med en barnebok om adopterte barn på landsbygda, «Gard er ikkje redd».

Østli vant Brageprisen i 2009 for «Politi og røver», historien om et kriminelt miljø som oppsto i Oslo på 70-tallet. Nå dukker han ned i et lignende miljø. Vi får historien til hans medforfatter Ghulam Abbas, tidligere leder av B-gjengen. Ifølge forlaget inneholder boken et forfriskende syn på blant annet frafall i skolen.