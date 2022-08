Olivia Newton-John er død

Den verdenskjente skuespilleren og sangeren ble 73 år gammel.

Olivia Newton-John

8. aug. 2022 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

Ektemannen John Easterling bekrefter dødsfallet på Newton-Johns Facebook-side. Han opplyser at hun sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg på ranchen i Sør-California.

Britisk-australske Olivia Newton-John hadde sitt store gjennombrudd med musikalfilmen Grease fra 1978, hvor hun spilte mot John Travolta. Karakterene deres Sandy og Danny ble ikoniske, og senest i 2019 dukket de to skuespillerne opp i de gamle kostymene.

Kort tid etter at dødsfallet ble kjent, delte Travolta en uttalelse på Instagram.

– Min kjære Olivia, du gjorde livene våre så mye bedre. Din innvirkning var utrolig. Jeg elsker deg så mye.

Han avslutter hyllesten med «Din Danny, din John».

Hadde brystkreft

Dødsårsaken er ikke kjent, men ektemannen påpeker at hun har vært åpen om at hun har hatt brystkreft. Hun ble først diagnostisert for over 30 år siden.

Ektemannen skriver at hun har vært et symbol på håp ved å dele sin erfaringer med offentligheten.