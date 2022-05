NRKs musikksatsing er blitt skyteskive. Nå svarer de med tyngre satsing på oppskriften de vraket.

NRK innrømmer at de har vært for dårlig til å vise frem musikksatsingen. Å skape nye profiler på en ren musikkanal er et av flere fremtidige grep.

Artist Emma Steinbakken er gjest i programmet «Selskapssjuk». Programleder Siri Knudsen foreviger øyeblikket med å ta bilde underveis i sendingen.

8 minutter siden

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

Tidlig på 2000-tallet spilte NRK en sentral rolle for musikknerdene. Lytterne gikk dit for å oppdage ny musikk. De kjente DJ-ene og stolte på smaken deres.

I dag er situasjonen en annen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn