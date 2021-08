Teateranmeldelse: Dette kan bli årets store teatersnakkis

Syngende sexdukker, snakkende roboter og et musikalsk ensemble i toppklassen. Tolvskillingsoperaen biter virkelig fra seg på Det Norske Teatret.

Kristoffer Olsen og Kjersti Dalseide spiller hovedrollene i «Tolvskillingsoperaen», som begeistrer vår anmelder stort. Her synger de duett i ektesengen, som i denne oppsetningen er et solarium.

Midtveis i Tolvskillingsoperaen får jeg et uforvarende behov for å grine. Grunnen er en scene som utspiller seg slik: Tre kvinner går sakte frem mot mikrofonen for å synge balladen om den prostituerte Bule-Jenny. Alle er likt kledd i gjennomsiktig nattkjole, har blond 80-tallsfrisyre og tykke briller.