Dagens quiz: Mandag 16. mai 2022

11 minutter siden

1. Hvilket amerikansk band hadde i 1993 suksess med sangen «’74–’75»?

2. Hvordan lyder det latinske navnet på Skottland?

3. Hva står forkortelsen «aut.» for?

4. I hvilket år gjennomførte Norsk Tipping sin første Lotto-trekning?

5. Hva het FNs første generalsekretær?

6. Hvilket gresk ord på s brukes om en utsmykket likkiste?

7. Hvilken artist het Inger Lise Andersen da hun ble født i 1949 på Lena i Toten?

8. Hvilken avis ble i 1995 Norges første nettavis?

9. Hvilken dansk duo vant Eurovision-finalen i 2000 med «Fly on the Wings of Love»?

10. Honshu er Japans største øy. Hvilken er nest størst?

Svar:

1. The Connells.

2. Caledonia.

3. Autorisert.

4. 1986.

5. Trygve Lie.

6. Sarkofag.

7. Inger Lise Rypdal.

8. Brønnøysunds Avis.

9. Olsen Brothers.

10. Hokkaido.

