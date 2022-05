Russepresidenten i «Mitt Oslo»: Vedgår trakassering, men mener mediene overdriver

Opptaksprøver til busser og gjenger. Utstemming. Svartelister: Likevel synes ikke russepresidenten at årets feiring er et realityshow: – Nå har alle ekstra behov for å ha det moro! utbryter Thomas Aasen.

Til og med 17. mai fortsetter den vaiende, noen ganger svaiende, russefeiringen i Stor-Oslo. Som president i Hovedstyret: Thomas Aasen er talsperson for ca. en femtedel av landets russ.

