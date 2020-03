Spanske filmskapere har omtrent samme forhold til sin borgerkrig som de finske: De ser ikke ut til noensinne å komme over den. Og takk og lov for det, så lenge filmene er av samme kvalitet som denne vinneren av Spanias «Oscar», Goyaprisen, og som nylig ble sluppet på Netflix.

Mens årets andre mye omtalte spanske film om borgerkrigen, While at War, er av den heroiske sorten, leder et knippe baskiske filmskapere denne fortellingen inn i et langt mer uoversiktlig og interessant terreng.