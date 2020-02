Onde tunger ynder å kalle coverkonseptet Hver gang vi møtes på TV 2 for et «grineprogram». Artistene blir opplagt svært rørt av å høre kollegenes versjoner av egne sanger. I år har begrepet likevel fått nytt innhold etter at Valkyrien Allstars’ Tuva Syvertsen sang sin versjon av Hellbillies-låten «Røta».

Aslag Haugen knakk fullstendig sammen.