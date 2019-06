Greta Thunberg er blitt et ikon for den unge miljøbevegelsen. Samtidig har moren bidratt til å gjøre hennes helse og motiver til et offentlig anliggende. I boken med den Bergman-inspirerte tittelen Scener ur hjärtat gir Malena Ernman et dramatisk bilde av familiens indre liv. Grunnet den store interessen for Thunberg, er den nå under oversettelse til 20 språk, inkludert norsk.

Boken utkom første gang i august 2018, bare dager før Thunberg innledet sin nå berømte skolestreik. Den hadde da et coverbilde av Malena Ernman, som er en internasjonalt kjent operasanger.