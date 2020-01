21 Bridges er en klassisk spenningsfilm om et narkoran som går fryktelig galt: Ranerne ender opp med å drepe en rekke politifolk. I de påfølgende nattetimene blir de jaktet på av store politistyrker over hele Manhattan.

Både plottet og karakterene minner om filmer du har sett før. Likevel er selve jakten på ranerne, som utgjør hoveddelen av filmen, såpass intens og vellaget at jeg ble sugd inn i universet og lot meg underholde av mesteparten av filmen. Spesielt likte jeg at flere av scenene er filmet utendørs, noe som gir en følelse av å være i New York om natten.