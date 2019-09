En gledelig overraskelse! For noen år siden fortalte Jon Fosse at han hadde hatt en kollaps og ville trappe ned forfatterskapet. I stedet utkommer han nå med et nytt storverk i syv bind. De to første bøkene lanseres denne helgen, de neste kommer i 2020 og 2021.

I sidetall vil Septologien riktignok bli strammere enn seksbindsverkene signert Knausgård og Ketil Bjørnstad, heldigvis får vi si. Inndelingen i syv må snarere forstås i et bibelsk perspektiv. Tro, klarsyn og Gud er fremtredende motiver i Septologien.