Avtale mellom Nasjonalmuseet og rederarvinger inngått for to år siden

Nyheten om samarbeidet mellom skipsreder John Fredriksens døtre og museet kom i midten av juni. I en uttalelse sa Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo at avtalen ga museet et betydelig løft og tilgang til en samling av nyere kunst i verdensklasse.

Lørdag ble det kjent at partene hadde forhandlet i tre og et halvt år og at den første sluttførte avtalen mellom dem allerede ble undertegnet for to år siden, i juni 2017. Selv om Kulturdepartementet ble underrettet om arbeidet med avtalen, ble ingenting offentliggjort.