1 2 3 4 5 6 Emilie Nicolas

Covid-19 har stukket kjepper i hjulene for de fleste som lever av musikk, og artister utsetter album i påvente av at pandemien skal avta. At Emilie Nicolas slipper Let Her Breathe nå, er derfor muligens ikke verdens beste økonomiske avgjørelse. Hun kan ikke promotere albumet med konserter, slik hun gjorde etter comebackalbumet Tranquille Emile i 2018.

Når man hører Let Her Breathe, setter man likevel pris på hvor uselvisk og riktig det var å slippe dette akkurat nå.

Variert

Tilbake i 2018 hadde Nicolas andre forutsetninger. Tranquille Emile var det første vi hørte fra henne på fire år. Hun kom tilbake med et brak etter å ha bekjempet alvorlig sykdom og imponerte journalister og publikum i like stor grad. Denne gangen har hun muligens vanskelige forutsetninger for å seire. Nå er hun i medvind – ting går skikkelig bra, låter det som. Ja, bortsett fra global pandemi, strukturell rasisme og global oppvarming.

Men Let Her Breathe føles riktig, og Nicolas imponerer meg mer enn hun noen gang har gjort. Albumet låter som en kombinasjon av Like I’m a Warrior og Tranquille Emile. Bortsett fra vokalen, den låter ny og fersk.

Warner Music

Nicolas er blitt så god på både innpakning og innhold. Hun varier stemmebruk og levering gjennom låtene og har flere passasjer som får meg til å tenke at hun kunne blitt en brukbar rapper. For eksempel i utleverende «If I Call». Vakkert produsert av Little Big Sisters husprodusenter «Axxe» og Thomas Kongshavn. Dette, kombinert med R & B-fraseringer og vokalløp på «To The Moon», vekker assosiasjoner til artisten H.E.R. og bekrefter Nicolas’ allsidighet.

Hvis man skal flisespikke, så er hun til tider litt for glad i reverb (gjenklang). Hvem er ikke det, men det kan bli for mye også. «Open» er en av balladene hvor klangen tar litt vel mye plass i produksjonen.

Rumi Baumann

En ny seiersrunde

I pressemeldingen står det at Nicolas har vært mer «hands on» med produksjonen av egen vokal enn tidligere, og det høres. Ta for eksempel «Tsunami». Vokalen er mer fremtredende og har en litt annen tekstur ved seg. Her synger hun: «All you wanted was a beach to lay on, but you got a tsunami».

Pennen til Nicolas er skarpere enn noen gang, og litt senere er det spesielt gøy at hun slår over på fransk i andre vers. Hun leverer en like sterk fremførelse på farsmål som på morsmål.

Let Her Breathe er lettere på melankolien og blåtonene enn forgjengerne. Men like ærlig og ektefølt. Nicolas låter lykkeligere. Ta fantastiske «Teddybear». Albumets mest klissete låt, en romantisk sviske av rang som er modig både tekstuelt og musikalsk. Her dropper dessuten Emilie Nicolas den morsomste tekstlinjen jeg har hørt henne si, men den gjør seg ikke på trykk og bør oppdages selv.

Topper seg selv, igjen

Albumet følger en stigende lykkekurve. Det begynner i sorg og tvil og ender i en sukkersøt tilstand som man håper varer for alltid. Ofte stjeler produksjonen på Nicolas’ prosjekter oppmerksomheten, men gjennom Let Her Breathe er det hennes stemme som gir varig inntrykk.

Det virker nesten absurd at Emilie Nicolas skal ha vokst så mye som låtskriver og vokalist når hun i utgangspunktet startet på topp, men på sitt tredje album har hun prestert å toppe seg selv, igjen.