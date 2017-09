«Jordmoren:» Deneuve lar masken falle

1 2 3 4 5 6 Jordmoren

Martin Provost har god kjemi med kvinnelige skuespillere. Han er mest kjent for portrettet av malerinnen Seraphine Lois, med Yolande Moreau i hovedrollen, som han fikk den gjeveste franske filmprisen, en César, for i 2009.

Denne gangen har han gjenforent to av den franske filmens ypperste skuespillerinner, Catherine Frot og Catherine Deneuve, som begge leverer sterke, nyanserte rolleprestasjoner. Problemer er bare at den ene rollefiguren, som er ment å folde seg langsomt ut, tar seg lang tid, ja, lengre tid enn mange vil ha tålmodighet til.

Det er ingen enkel rolle Frot her har måttet forløse: hun skal spille en tilbakeholden og såret ”grå mus”, og det attpåtil overfor den franske filmens største nålevende ikon, Catherine Deneuve, som er den ekstroverte fargeklatten i relasjonen.

Vi møter Claire (Frot) i sitt rette element, som jordmor på et sykehus der hun med stor autoritet tar imot nye verdensborgere. Når arbeidsdagen er over fremstår hun som mindre selvsikker, og livet hennes fortoner seg som litt stusslig, ja, nærmest som om hun lever i et slags indre eksil.

Befriende mangel på selvinnsikt

fidalgo

Det er da Beatrice (Deneuve) ankommer som et spøkelse fra fortiden, og vi forstår noe av årsaken til Claires tilbakeholdenhet. Beatrice stakk av med faren hennes da Claire var tenåring, for så å forlate dem begge uten beskjed. Over 30 år har gått, men Beatrice vet ikke at Claires far tok livet av seg etter at hun forlot dem.

Gjenforeningen blir anstrengende og emosjonell for dem begge, også fordi de er så forskjellige. Beatrice har rundet 70, men lever fortsatt i øyeblikket, hun røyker og drikker og forsøker å overleve på gambling. Claire er på sin side streng mot seg selv og omgivelsene, og det inntreffer en herlig scene der 50-åringen for første gang på lenge sminker seg, som en litt klønete tenåring.

De har i befriende liten grad selvinnsikt til å forstå hvorfor de trenger hverandre, og det er her Provost og skuespillerne gjør dette til noe mer enn et velfungerende melodrama. Ingen av oss var ønsket som barn, sier Beatrice, som med en truende hjernesvulst føler seg fri nok til å la masken falle.

Deneuve kaster alle hemninger

Det gjør også Deneuve, som her skreller vekk all glamouren og (nesten) all elegansen vi vanligvis forbinder henne med på lerretet. Det er deilig å se en så kanonisert skuespiller stige ned fra sin opphøyde posisjon og gå ut på dypt vann – for det er hva hun her gjør på flere måter.

Beatrice er både et selvopptatt lite monster og en sjenerøs, rastløs sjel, og Deneuve tilfører henne den nødvendige elskelighet. I en så hudløs rolletolkning er det lite hun kan gjemme seg bak, og hun lar det stå til, med mascaraen i fritt fall. Det slår gnister av samspillet mellom Deneuve og Frot, men Provost velger likevel å overstyre dem med for mye av Gregoire Hetzels emosjonelle musikk.

Jeg hater å bli fortalt hva jeg skal føle, og en så dreven regissør som Provost burde vite bedre. Særlig i scenene med fødsler på sykehuset slår han på stortrommen, noe som legger en ekstra vekt på disse scenene – som likevel ikke er så viktige for dramaet.