Selv om det kanskje ikke synes godt på gateplan en tidlig oktoberformiddag, er det full aktivitet i den gamle handelsgaten rett ved Arendal torv. Det var ikke tilfellet for bare tre år siden.

– I 2015 sto totalt 19 bygg tomme i Torgkvartalene og gatene rundt da vi ble plukket ut som pilotkommune. Året før var det 25 tomme butikklokaler over et litt større område. I dag er det vanskelig å finne ledige lokaler i sentrum av Arendal, sier Lisbeth Iversen, prosjektleder for Levende Lokaler Arendal.