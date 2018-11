Er du som den gretne Grinchen og synes julen er noe stort tullball? Du er ikke alene. Med sitt fokus på familieglede og idyll er julen en høytid mange gruer seg til.

Det tenker ikke innbyggerne i den lille byen som er utformet som et gigantisk pepperkakehus, på. I julestria bryr de seg heller ikke om den ensomme, grønne grinebiteren som bor i hulen på toppen av fjellet. Grinchen hater julen, og i år bestemmer han seg for ødelegge den for alle.