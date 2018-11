Gunnar Wærness skriver dikt til å bli sjøsyk av

Diktet «grensen» i Gunnar Wærness' Venn med alle, oppsummerer alt som er fint og ikke fullt så fint med samlingen: «å snakke ånd / er å trå / til side / tarmer velter / fra et slakt». I et dikt kan man snakke til ånden og la ånden snakke tilbake: «du [ånden] får bruke / stemmen min / og trampe sint med mine steg i trappa.»

Jeg er selv glad i store ord, men poetisk (eller uvøren) bruk av dem blir også fort slitsomt. Hva betyr for eksempel "ånd" i dette diktet? Hva betyr det at det finnes et «jeg» som skiller mellom kroppen og ånden og ikke identifiserer seg med noen av dem?