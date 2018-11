Seerne flykter fra «Lykkeland»

– Det er ganske åpenbart at troen på dette programmet var større enn oppslutningen har vist seg å være. Det er bemerkelsesverdig at serien går tilbake både på lineær-TV og i strømmetjenesten, sier partner Per Hæhre i mediebyrået Insight.

Tall fra NRK viser at totalt 955.000 (TV og nett) har sett den første episoden av Lykkeland, som først ble vist på NRK1 søndag 28. oktober. Den fjerde episoden (vist på TV 18. november) er foreløpig sett av 565.000. Tall for søndagens episode foreligger ikke ennå.

– Nedgangen kan komme av at serien er gammelmodig og ikke spennende nok. Lykkeland har ikke levert som forventet. Det er det ingen som helst tvil om, sier Hæhre.

Med en prislapp på 96 millioner kroner er historien om det norske oljeeventyret NRKs dyreste dramaserie noensinne. Serien fikk mange positive anmeldelser før premieren, blant annet en femmer i Aftenposten.

– Startet formidabelt

TV-sjef Marianne Massaiu i Mediacom ser ikke like mørkt på tallene som Hæhre.

– Lykkeland startet helt formidabelt, men så har serien hatt et visst fall. Det blir spennende å se om det er et reelt fall, eller om det bare er snakk om en treghet i seingen. Det er sikkert at strømmetallene vil øke. Nesten 1 million seere ved første episode totalt for lineær-TV og strømme-TV er svært godt, sier Massaiu.

Hun sammenligner tallene med Heimebane, som ble vist på TV i vår og etter hvert engasjerte mange. Serien hadde i snitt 750.000 seere (TV og nett), ifølge Bergens Tidende. Lykkeland-snittet er på 746.000 seere pr. episode.

– På god, gammeldags TV leverer Lykkeland foreløpig på nivå med Heimebane, sier Massaiu.

NRK: – Må vente med å konkludere

Analysesjef Kristian Tolonen i NRK ser ikke like mørkt på tilbakegangen.

– Med fare for å høres litt NRK-arrogant ut, vil jeg si at dette er normalt høye tall for en dramaserie fra NRK. Disse tallene viser også at det er utrolig viktig å måle seertall på nett, særlig for drama. Drama er den sjangeren som i størst grad sees online, og dermed også den sjangeren der man må vente lengst for å kunne konkludere om seertall, sier Tolonen.

Fra første til fjerde episode har seertallene for Lykkeland på nett falt fra 254.000 til 127.000.

Helge Skodvin

Møter konkurranse fra «Farmen»

Tolonen sier det er to svar på hvorfor nesten halvparten av seerne på «vanlig» TV likevel er borte.

– For det første er det ikke unormalt at første episode i en dramaserie har høye tall. Mange vil se hva en serie er, uten at de fortsetter å følge den. Det kan også hende at noen av dem som slutter å se den på lineær-TV, ser serien på nett senere. For det andre lever lineær-TV fortsatt i en konkurransevirkelighet. Hvis det er finale i Farmen eller lignende samtidig, så vil det påvirke seertallet direkte, sier Tolonen.

Populære Farmen på TV 2 vises i likhet med Lykkeland søndag kveld. Tolonen mener konkurranse fra andre kanaler kan ha påvirket Lykkeland-tallene for særlig tredje og fjerde episode.

– Fordi de siste episodene ikke har ligget ute like lenge som de første, vil vi antagelig ikke få tall på dette før om en måneds tid. «Fasiten» får vi når Lykkeland er ferdig, sier Tolonen.

Åttende og siste episode av Lykkeland vises 9. desember.