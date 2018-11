Jada, jeg skal innrømme det. Jeg gikk inn i Pia Maria Rolls og Marius von der Fehrs forestilling Ways of seeing med visse fordommer. Jeg vet jo at de bruker en ganske provoserende form for geriljateater for å fremme sine venstreradikale meninger.

I tillegg hadde jeg lest forhåndsomtalen der det står at de «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Hvem er de og hva oppnår de med det? Og hva er sammenhengen mellom dette miljøet og et stadig høyere rop om mer overvåking?»