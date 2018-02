Norske filmkritikere positiv til Erik Poppes Utøya-film

Mandag morgen fikk pressen se den første filmen om terroren på Utøya. Dette skjedde under filmfestivalen i Berlin, hvor Utøya 22. juli vises i hovedkonkurransen.

Rundt 1500 journalister og filmkritikere satt i salen da den rundt 90 minutter lange filmen ble vist.

Dette er filmkritikernes vurdering av Utøya 22. juli:

Aftenposten: – Overbevisende om terroren på Utøya

Terningkast: 5

Aftenpostens anmelder Kjetil Lismoen mener at regissør Erik Poppe erkjenner det umulige i å gjenskape terroren på Utøya. Derfor er dette blitt en viktig film.

Han skriver videre at dette er en «sensitiv film som omgår terroristen og lar oss utelukkende følge ofrenes opplevelse av terroren. Det er filmens styrke og begrensning».

NRK: – Intet mindre enn et mesterverk

Terningkast: 6

Filmanmelder i NRK, Birger Vestmo beskriver Utøya 22. juli som «akkurat så intens, brutal og emosjonelt opprørende som den måtte bli».

Videre skriver han at filmen ikke er enkel å se, men at den er svært godt laget, skuespillerne er vanvittig gode – og at den er «et ekstremt viktig ledd i å adressere terroren som rammet oss alle».

VG: – Helvete på norsk jord

Terningkast: 5

Morten Ståle Nilsen i VG mener at dette er en film som klarer det den forsøker: «Å skildre 72 grufulle minutter». Videre skriver han at filmen ikke lar seerne gråte «gode tårer»:

«Det er den bunnløse fortvilelsens tårer den påkaller. Slik må det være».

Dagbladet: – Samvittighetsfull film og tragedien. Men hvorfor er den laget?

Terningkast: 4

Dagbladets anmelder Inger Merete Hobbelstad mener at filmen vekker sterke følelser, men få nye tanker. Hun er, som de andre anmelderne, imponert over skuespillerne – og da spesielt Andrea Berntzen.

Hun stiller seg likevel spørsmål om hvorfor filmen ble laget, og kommenterer:

«Utøya 22. juli føles som en film som vil være viktig, men ikke helt vet hvordan».

TV2: – En film ikke alle bør se

Terningkast: 5

Filmanmelder Camilla Laache i TV2 mener Poppe har valgt riktig perspektiv i filmen som oppleves som «sterk, nær, vanskelig og ekte».

Laache påpeker at filmgrepet med å filme handlingen i ett har gitt filmen «en nerve og tilstedeværelse», samt en sterk nærhet til hovedrollen og de andre ungdommene på øya.

Hun berde som tenker å se den, at de tenker seg nøye om før de setter seg ned i kinosalen.

BT: – Dette er hard kost

Hjerter: 5 av 6

I Bergens Tidene skriver Britt Sørensen at denne rekonstruksjonen av terroren er «årets vondeste og viktigste film». Videre skriver hun at Poppe er tilbakeholden i filmen, men at den ikke viker unna døden:

«Den er mer et hyperrealistisk nærbilde av panikken og angsten, av forvirringen og behovet for å hjelpe, for å ta ansvar, og dilemmaene som oppstår når det å ta ansvar for andre kan bety at man setter seg selv i fare».

Nettavisen: – Filmen etterlater deg fullstendig rystet og oppskaket

Terningkast: 5

Aleksander Huser i Nettavisen mener at Utøya 22. juli er «usedvanlig intens og oppskakende», men den er også velkonstruert og respektull.

Han mener at filmen på alle måter er imponerende utført, og «muligens også nødvendig film om det nasjonale traumet vi som samfunn ikke kan unngå å forholde oss til».