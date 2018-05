Hyllet drepte journalister på Verdens pressefrihetsdag

I Kabul ble dagen markert med både sorg og heder til de mange journalistene som ifølge Amnesty International må tåle trusler, trakassering og vold når de gjør jobben sin.

– Afghanistans journalister er blant de modigste i verden, sier Omar Waraich, direktør for Amnesty International i Sør-Asia, i forbindelse med torsdagens markering.

Mandag ble ti journalister drept i Afghanistan, ni av dem i et selvmordsangrep som var rettet direkte mot pressekorpset i den afghanske hovedstaden. Blant dem var AFPs sjeffotograf i Kabul, Shah Marai og journalister fra blant annet Tolo News, 1TV og Radio Free Europe. Samme dag ble en afghansk BBC-journalist drept øst i landet.

– En sorgens dag

Redaktøren for 1TV, Abdullah Khenjani, sier at pressefrihetsdagen er en sørgedag for den afghanske kanalen etter at den mistet en reporter og en kameramann.

– Denne dagen minner oss om hvor vanskelig det siste året har vært, spesielt når vi ser de tomme stolene i nyhetsredaksjonen, sier han.

Den private TV-kanalen fikk store skader da en lastebilbombe eksploderte i Kabul og tok livet av rundt 150 mennesker i mai i fjor. Men etter få timer var nyhetssendingene tilbake på lufta.

Skutt på Filippinene

Afghanistan ble i fjor rangert som det tredje farligste landet i verden å være journalist i. Reportere uten grenser (RSF) har siden 2016 registrert drap på 34 journalister i landet.

Samme dag som de ti afghanske journalistene ble drept, ble en filippinsk radiojournalist, Edmund Sestoto, skutt i byen Dumaguete sør på Filippinene. Han døde tirsdag, ifølge Human Rights Watch.

De blodigste angrepene mot pressen de siste ti årene har skjedd i Afghanistan, Ecuador, Frankrike, Pakistan, Nigeria, Irak, Filippinene, ifølge RSF.

Drap i Europa

Til sammen ble 50 journalister drept i verden i 2017. Det er det laveste antallet på 14 år. Men ifølge RSF bidrar det politiske klimaet i verden, med mye hatretorikk mot pressen, til å gjøre journalistenes jobb enda vanskeligere.

De siste månedene har også Europa opplevd at journalister er blitt drept, etter alt å dømme i forbindelse med jobben de gjorde.

På Malta ble Daphne Caruana Galizia drept av en kraftig bilbombe mens hun kjørte bilen sin i november i fjor. Hun hadde blant annet anklaget regjeringsmedlemmer for korrupsjon.

Så sent som i februar i år ble gravejournalisten Jan Kuciak og hans kjæreste funnet drept i Slovakia. Han jobbet med en sak som handlet om korrupsjon og italiensk mafia. Saken førte til at Slovakias regjering gikk av i mars.