Iron Maiden er et av tidens største metalband og fyller fortsatt stadioner verden rundt. Søndag 3. juni spiller bandet på den nystartede festivalen Trondheim Rocks, og de 18.000 billettene dit er så godt som utsolgt.

Noen måneder senere kommer Maidens frontmann Bruce Dickinson tilbake til landet. Da for å holde sitt foredrag/spoken word-show, som bygger på de mange og til dels ville historiene i fjorårets selvbiografi What does this button do?.

Dickinson holdt for øvrig det samme enmannsshowet i Trondheim i mars, og billettprisen til kvelden i Folketeateret i Oslo 11. september sier seg nesten selv:

666 kroner.

Borgen, Ørn

– For en fyr! Det er mye å lære om og av Bruce Dickinson (59). Også for de av oss som ikke er ihuga Iron Maiden-fans. Les anmeldelsen av hans selvbiografi.

Ble med til The number of the beast

Bruce Dickinson ble med som vokalist i Iron Maiden i 1982, akkurat i tide for bandets klassiske tredjealbum The number of the beast, men fyren er mye mer enn bare vokalist. Han er også en tidligere fekter i britisk toppklasse, samt soloartist, forfatter, filmmaker, skuespiller, radiomann, foredragsholder, gründer og pilot.

Ikke minst pilot, får man kanskje si, for i selvbiografien bruker han like mye tid på sin interesse for fly og etter hvert jobb som pilot, som på rock og metal. De siste årene har Dickinson også kjempet seg gjennom en kreftdiagnose på tunge og i hals.

JOHN McMURTRIE

Fortellingen løper løpsk

Tungen er friskmeldt for lengst, og rykter fra tidligere shows forteller at den nesten løper løps når den gode fortelleren setter i gang.

I billettprisen på 666 kroner får man også med selvbiografien, og muligheten til stille spørsmål til Bruce Dickinson i en egen bolk i programmet.

Billettene til showet legges ut torsdag klokken 10.00.