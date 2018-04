ABBA har bare The Beatles foran seg. En gjenforening av de fire svenskene har vært sett på som omtrent like usannsynlig som at John Lennon og George Harrison skulle stå opp igjen fra graven og restarte The Beatles.

Tilbudt ni milliarder

De fire ABBA-medlemmene, to tidligere ektepar, kunne i mange år ikke være i samme rom samtidig. Da de i 2005 sensasjonelt var på samme sted i forbindelse med premièren på Mamma Mia!-musikalen i Stockholm, satt de i hver sin krok av lokalet.

Det har ikke manglet på tilbud for å lokke dem sammen igjen. I 2000 sa, for eksempel, ABBA nei takk til 9 milliarder kroner for å gjeninnta scenen.

I fjor ble det kjent at ABBA likevel kan sees på turné igjen. Fra våren neste år skal de fire opptre som hologrammer, det vil si at hver og én projiseres i 1979-versjon på scenen ved hjelp av laserteknikk. Hver opptreden er sagt å skulle bli omtrent som en vanlig konsert, med musikere og korister.

Det legendariske bandet ABBA har spilt inn to nye låter for første gang på 35 år.

Møttes jevnlig

I arbeidet med dette har Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus og Anni-Frid Lyngstad møttes jevnlig.

– Å samarbeide tett igjen, så mange år etter ABBA-tiden, er veldig fint, sa Benny Andersson til Aftenposten i fjor.

Og tenningen har altså vært så stor at det fredag ble kjent at de har spilt inn to helt nye låter. De ble innspilt i fjor sommer, men det har vært helt hemmelig til nå.

At de fire, som er rundt 70 år, skal gjenskape sitt eget lydbilde fra 1980 er det ingen grunn til å forvente, ikke minst vokalt. Men det kan jo bli fint likevel. Det er mange godt voksne artister som har laget ny musikk med verdighet de siste årene.

Rolf M. Aagaard

Svært overrasket selv

Knapt noen trodde ABBAs musikk skulle leve inn i popevigheten den gangen de nå klassiske låtene var ferskvare. Ingen tenkte på dem som et The Beatles. Tvert imot. På 1970-tallet ble ABBA av mange ansett som døgnfluemusikk, som popcorn-rusk på hitlistene.

Det som er skjedd etter at ABBA «tok en pause» på tampen av 1982, har kanskje mest av alt overrasket dem selv.

– Vi regnet jo med at interessen for musikken også ville stoppe. Alt som senere har skjedd – nei, det fatter jeg ikke. Absolutt ingen, aller minst vi, kunne ha sett for seg at ABBA skulle bli et så svært, et så vedvarende fenomen, sa Andersson til Aftenposten i fjor.

Tre ganger i Norge

Han og de tre andre er noe av det minst rocka i populærmusikkens historie. De så temmelig fjollete ut på 1970-tallet og laget 100 prosent pop. Få såkalte musikk-kjennere regnet det som noen kunst.

Det var ikke musikkpolitiet som oppdaget ABBAs genialitet. Det var fjortiser, discoungdom og godtfolk som handlet musikk i kassettstativer på bensinstasjoner. Det var de som møtte opp da ABBA holdt konserter på Momarkedet utenfor Mysen og Chateau Neuf og Ekeberghallen i Oslo på 1970-tallet.

For låtene snek seg inn i ører og kropper og overraskende mange fikk dem ikke ut igjen: «SOS», «Mamma Mia», «Dancing Queen», «Knowing Me, Knowing You», «Take Chance on Me», «Super Trouper», «Lay All Your Love on Me» og «The Winner Takes It All», for å nevne noen få av sangene som traff verden i ABBAs storhetstid mellom 1974 og 1982.

Aftenposten møtte Benny Andersson i fjor. Da snakket han om samarbeidet som er tatt opp igjen i ABBA. Du kan lese hele intervjuet her.

Bitterhet og depresjon

Hva var det som gjorde at ABBA ikke havnet på popens skraphaug sammen med David Cassidy, Middle of The Road, Bay City Rollers, Baccara og alle de andre lettglemte hitmakerne? Låtene deres var et resultatet av møysommelig musikalsk arbeid. Komposisjonene var av ypperlig kvalitet, og lydbildet var gjennomarbeidet ut i ytterste krok. Produksjonen pekte tiår fremover.

Pontus Lundahl /TT / NTB scanpix

Svenskene laget kommerspop med substans og lang holdbarhet. Agnetha og Fridas glitrende vokale paralelløp kler merkelappen «nordisk soul». Hver for seg var de sangere som spilte på høyspente følelsesstrenger, og det er først i ettertid det har gått opp for de fleste av oss hvor utleverende mange av sangene var. Begge parene ble skilt mens de holdt på, og det er mye bitterhet og depresjon skjult i denne glitrende popmusikken. Denne dybden er en av grunnene til at vi tåler å høre den igjen og igjen.

For ABBA var ikke bare hitliste-ryttere. De laget også helstøpte album. Arrival (1976) og Super Trouper (1980) og Visitors (1981) tilhører pophistoriens beste.

Ny ABBA-feber

ABBAs status har vokst siden de gikk hver til sitt for 35 år siden, og den fortsetter å vokse. Stadig nye generasjoner har omfavnet ABBAs musikk. Den fikk en voldsom oppblomstring da musikalen Mamma Mia! ble lansert i 1999. Forestillingen er siden satt opp i 442 byer verden over og er sett av mange titalls millioner publikummere. DVD-utgaven av filmversjonen ble solgt i en halv million eksemplarer da den kom for ti år siden, bare i Norge – etter at en million hadde sett den på kino.

Det sier mye om ABBAs uslitelige kvalitet at det ikke bare var mulig å lage en gigantsuksess av en musikal og film på 27 av låtene deres, men at det nå skal lages en ny film – Mamma Mia! Here We Go Again – med sanger som ikke ble brukt i den forrige. Det er så mye gull å ta av.

For akkurat nå da du kanskje hadde glemt dem et øyeblikk, kommer de tilbake for full tyngde med nyskapende digitalturné, ny Hollywood-film og gudhjelpe – de første nye låtene siden de spilte inn «The Day Before You Came» 20. august 1982.

Klarer de å tangere kvaliteten til den, snakker vi om en bragd av pophistoriske dimensjoner.