Onsdag kveld var det festpremière på kenyanske Rafiki, om en lesbisk kjærlighetshistorie, i programmet Un Certain Regard i Cannes.

Det norske filmselskapet Ape og Bjørn er co-produsenter på filmen, som er den første kenyanske i Cannes noensinne. Men feiringen fikk en bismak da kenyanske sensurmyndigheter forbød all visning i hjemlandet.

Lederen for sensuryndighetene, Dr. Ezekiel Mutua, har også uttalt seg kritisk til at utenlandske filmaktører bidrar til å realisere en film om et homoseksuelt forhold i Kenya.

– Det er absurd. Og feil, fastslår Ruben Thorkildsen i filmselskapet Ape og Bjørn.

Kenyanske myndigheter reagerer særlig på at filmen tegner et håpefullt bilde av homofil kjærlighet, ettersom homofili er forbudt ved lov.

– For oss har dette vært en øyeåpner når det gjelder hvor sentral rolle film kan ha i verden, sier kollega Isak Eymundsson.

Ape og Bjørn

Henter amerikanske stjerner til Lofoten

De to er i Cannes også for å jobbe med flere pågående prosjekter. Blant dem er den internasjonale produksjonen The Sunlit Night, som skal spilles inn i Lofoten i sommer med Zach Galifianakis og Gillian Anderson i hovedrollene. Hele teamet skal innkvarteres i rorbuer under midnattssolen mens innspillingen pågår.

– For oss som vokste opp med X-Files på 80-tallet er det jo utrolig stas at Gillian Anderson er med. Innspillingen har startet i New York nå, men mesteparten av filmen utspiller seg i Norge, forteller de.

Ape og Bjørn er et relativt ferskt produksjonsselskap, som de siste årene blant annet har stått bak filmer som Mer eller mindre mann, den norske westernfilmen Vann over ild som i juni åpner Oslo Pix-festivalen og TV-serien Match.

Kjersti Nipen

Økt interesse for norsk film

Selskapet Ape og Bjørn har i flere år reist til Cannes, som er den største møteplassen for europeisk filmbransje.

– Vi har følt oss ganske små her i flere år. Man prøver å få møter, men blir gjerne oversett. Da er det utrolig rart å se hvor kort vei det er til at mange dører plutselig åpner seg nå, med Rafiki i programmet og The Sunlit Night i produksjon. Plutselig er folk nysgjerrige på en helt annen måte, konstaterer Thorkildsen.

Han registrerer også hvordan den generelle interessen for skandinaviske prosjekter øker:

– Det er ganske mange som har øynene på Norge og Skandinavia om dagen, det har spredt seg utover å bare dreie seg om nordisk krim. I tillegg har vi en nordmann som Joachim Trier som gjør seg bemerket i Cannes. Det tjener oss alle.