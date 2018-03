Jo Nesbø: – Ingen kan føle seg trygg på at ikke store maktkamper kan velte en sivilisasjon

I fire år har Nesbø jobbet med sin versjon av et av historiens blodigste dramaer om makt og ondskap. Verden er blodig og den er farlig. Det var den for 400 år siden da Shakespeare skrev Macbeth og det er den i dag. Nesbø tviler ikke på at Shakespeares historie er aktuell.

– Ingen kan føle seg trygg på at ikke store maktkamper kan velte en sivilisasjon, selv her i trygge Norge. Vi har levd i en forestilling om at ting er stabile, særlig vi som er oppvokst på 1960- og 70-tallet og ikke har opplevd krig. Vi tenker at vi lever i et land som gir solid trygghet. Jugoslavia var også et politisk stabilt land. I løpet av noen måneder var det snudd på hodet.