Onsdag 14. mars 2018 døde Stephen Hawking 76 år gammel. Her kan du lese Aftenpostens intervju med den verdenskjente fysikeren i forbindelse med utgivelsen av hans bok «A briefer history of time» (Vårt utrolige univers). Intervjuet ble publisert første gang i 2006.

Vi venter på audiens hos verdens kanskje største vitenskapelige kjendis. Studenter som ser ut som de er brennende interessert i det indre av svarte hull, rusler inn og ut av resepsjonen ved det nybygde senteret for avansert matematikk, på ærverdige University of Cambridge utenfor London.

Det har tatt et halvt år å få avtalen. Når forfattere gir ut en ny bok, er de sjelden så vanskelige å be. Men denne forfatteren er ikke som andre. Gjentatte ganger har jeg fått beskjed om å tiltale ham som «professor Hawking». Her holder det ikke med et enkelt «mister».

Lettere blir det ikke av at han bare kan snakke gjennom en tale-synthesizer, med en merkelig robotstemme. Alle spørsmål måtte sendes inn skriftlig på forhånd. Han har hatt dem i tre måneder nå. Utsiktene til et hjertelig intervju er ikke de beste.

Uro. Jeg er nervøs. Jeg kan ikke huske sist gang et intervjuobjekt gjorde meg svett i håndflatene. Men det er ikke så farlig. Han kan ikke håndhilse uansett.

Professor Stephen Hawking er død: En av verdens fremste fysikere har forlatt vår jord og reist ut i sitt eget kosmos.

Jakter på teorien om alt

Stephen Hawkings ambisjoner er ikke små. Han leter etter en teori om alt.

I dag er fysikken splittet i to uforenlige verdener. Teoriene om gravitasjon og relativitet forklarer sammenhengene på astronomisk skala og i dagliglivet vårt. Disse kan forklare det meste fra Big Bang til i dag.

Men de etterlater et mysterium: Hva skjedde før og like etter Big Bang? Må, eller kan, en eller annen guddommelig kraft ha vært inne i bildet? Våre kjente naturlover bryter sammen og kan ikke forklare det som skjedde. Den merkelige kvantefysikken kan kanskje sette et forståelsens lys på mysteriet rundt Big Bang. Men kvantefysikkens verden passer ikke sammen med gravitasjonsteoriene.

I kvantefysikken kan to partikler henge sammen i et tvillingliv, selv om de er på to ulike steder. I kvantefysikken er teleportasjon mulig og tidsreiser finnes kanskje, riktignok bare for partikler. Merkelige begreper som venstrehendte partikler og sammenkrøllede dimensjoner florerer. Men nøyaktig og forutsigbar måling av partiklene er ikke mulig.

De to verdenene henger ikke sammen. Det er noe vi ikke har skjønt.

Stephen Hawking og mange av verdens ledende teoretiske fysikere søker nå å forene de to verdenene til én eneste stor kvantegravitasjonsteori. Dette er ikke lett, men Hawking er smartere enn de fleste. I motsetning til sine kolleger kan og må han i stor grad gjennomføre sine regnestykker i hodet.

Nina Eirin Rangøy

Forklarer for deg og meg

Teoretisk fysikk er et tema som folk flest skyr unna. Det er vanskelig å forstå. Derfor er det desto mer imponerende at den stadig mer svekkede professoren har klart å selge ti millioner eksemplarer av A Brief History of Time (1988). I boken forsøker han å forklare de store sammenhengene i universet. A Brief History of Time er skrevet for deg og meg. Jeg våger likevel å påstå at de færreste leserne har forstått boken fullt ut.

En annen mulighet er selvfølgelig at journalisten som nå sitter og venter på audiens og svetter i håndflatene er dummere enn de fleste av de andre leserne. Godt forsinket, som forventet, kommer Hawkings assistent og henter oss. Inne på et feiende flott hjørnekontor sitter professoren i en rullestol. Hodet hans henger over på den ene siden. Han har nesten ingen muskler igjen. Jeg begynner med å stotre frem litt om hvor jeg kommer fra. Han svarer ikke. Han kan ikke svare. Det begynner å pipe fra dataskjermen som er montert på rullestolen. Vi spør hvor han vil sitte for å ta bildene. Det blir stille. Lenge.

Da Stephen og Jane Hawking giftet seg, trodde de begge at han hadde to år igjen å leve. I stedet ble det begynnelsen på et langt ekteskap: Filmen The Theory of Everything forteller deres historie.

Å holde en samtale i gang med et menneske som bruker tre minutter på hver setning er akkurat så vanskelig som du kan forestille deg. Etter tre minutter:

– Det er opp til dere. Jeg kan sitte foran eller bak pulten.

Stemmen er klar og tydelig, men akkurat så metallisk som hos robotene i gamle science fiction-filmer.

Jeg begynner å forstå hvorfor spørsmålene måtte sendes inn så lang tid i forveien. Det må ha tatt ham mange timer å forberede svarene på de ti spørsmålene vi har reist hit for.

Han bruker like lang tid på å skrive som å snakke. Å skrive en hel bok må ha vært en kraftanstrengelse det er vanskelig å forestille seg. Hvorfor tok han jobben med å skrive den nye A Briefer History of Time (Vårt utrolige univers), egentlig?

– A Brief History... vakte masse interesse, men mange syntes den var vanskelig å forstå. Derfor bestemte jeg meg for å skrive en ny versjon som ville være lettere å følge. Denne muligheten brukte jeg til å legge til nytt materiale fra den siste utviklingen innen fysikken, og jeg tok ut en del teknisk stoff. Resultatet er en bok som er litt kortere, men mer tilgjengelig. Jeg håper at folk som hadde vanskeligheter med A Brief History... vil prøve seg på A Briefer..., og bli behagelig overrasket, sier metallstemmen.

Andre lesere forstår heller ikke alt, altså. Godt å høre.

Opptatt av formidling

Svarene, som han har forberedt på forhånd og lagt klar til hvert spørsmål, formidler han til maskinen ved å løfte på kinnet og blinke. En liten, infrarød sensor plukker opp signalene. Slik styrer han en datamaskin, som hele tiden foreslår hvilket ord han nå forsøker å stave.

Slik kan han lese på nettet, han kan skrive e-post, bøker og forelesninger. Han deltar i talkshows, han er en figur i en rekke Simpsons-episoder, han har vært med i Star Trek og har møtt Steven Spielberg. Bildet av ham og Spielberg står ved siden av bilder av barnebarn.

Nina Eirin Rangøy

Stephen Hawking er kanskje mer utadvendt og opptatt av vitenskapsformidling enn noen av sine likemenn. Det tar bare så lang, lang tid. Men hvorfor bruker han så mye av sin begrensede tid til å lære folk flest teoretisk fysikk, et fag de færreste ser seg noen nytte av?

– Vi ønsker alle å forstå vårt ståsted i den store sammenhengen. Forstå hvorfor vi er her, og hvor vi kommer fra. Fysikken gir den beste forklaringen for å svare på disse spørsmålene. Mange mistet motet i forhold til fysikken på skolen, på grunn av måten det blir undervist i faget på. Jeg tror de viktigste ideene kan forklares med enkle begreper, uten matematikk. Det er viktig at folk forstår og deler entusiasmen for den fremgangen vi gjør. Det setter våre andre bekymringer i perspektiv.

Kjedelige studier

Hawking har så stor forståelse for hvor kjedelig fysikk kan være, nettopp fordi han kjedet seg så intenst under sine egne studier.

Han orket ikke å bruke mer enn et halvt årsverk på alle sine fysikkstudier på Oxford før han begynte på doktorgraden ved Cambridge. Den var han ferdig med som 24-åring. I over 20 år har han sittet i samme prestisjefylte professorat som Isaac Newton i sin tid hadde. Nå er han full av håp om hva vitenskapen hans kan oppnå.

– Du sier i den nye boken at det er håp om å komme frem til en endelig forent teori om alt i løpet av vår levetid. Hvorfor tror du det er mulig, når vi så mange ganger tidligere feilaktig har trodd at vi hadde nådd det endelige svaret?

– Vi kjenner allerede hvilke lover som gjelder i alle bortsett fra de mest ekstreme forhold, som inne i svarte hull eller i det svært unge universet. For å komme videre, må vi oppdage lovene som gjelder ved svært korte avstander. Den eneste mulige kandidaten til en slik lov kalles M-teori. Problemet er at vi ikke forstår M-teori ennå. Men vi jobber med saken, sier maskinen.

FRANCOIS LENOIR / X01164

For å understreke at det virkelig er store allmenne spørsmål han jobber med, bruker Hawking i den nye boken ganske mye energi på å snakke om Gud og evigheten og de store undrende spørsmål.

Mange er vant til å legge dem inn under en personlig tro, ikke vitenskapen. Hawking mener dette er vitenskapelige spørsmål, og har klare formeninger om hvilken rolle en Gud måtte ha.

– Den grunnleggende antagelsen til vitenskapen er vitenskapelig determinisme. Det vil si at vitenskapens lover bestemmer utviklingen av universet, gitt dets tilstand ved et tidspunkt. Disse lovene kan, eller kan ikke, være gitt av Gud. Men han kan ikke bryte inn for å bryte disse lovene. Ellers ville de ikke vært lover. Dette etterlater Gud en frihet til å bestemme universets utgangsposisjon, men selv der ser det nå ut til å være lover. Så en Gud ville ikke ha noen frihet i det hele tatt.

Stephen Hawking levde med den sjeldne muskelsykdommen ALS i mer enn 50 år: Programvaren som lar Stephen Hawking «snakke» er blitt gratis

Tror universet alltid kan ha eksistert

Frem til de siste årene har Hawking og de fleste andre fysikere trodd at Big Bang-teorien forutsatte et sammenbrudd av alle naturlover i forbindelse med det store smellet. Dette sammenbruddet etterlot en tydelig rolle for en Gud, fordi alt var totalt uforutsigbart rett før Big Bang.

Gud kunne altså ha satt det hele i gang og utformet reglene. Det er ikke så merkelig at mange fysikere har en religiøs tro. Beregninger viser at hvis elektronets faste ladning for eksempel hadde vært litt annerledes, ville stjernene ikke brenne og liv ville ikke kunne eksistere.

Nye målinger av fjerne galakser tyder på at universet ekspanderer stadig raskere, ikke langsommere, slik Big Bang-teorien opprinnelig innebar. Dette kan bety at universet alltid har eksistert, mener Hawking nå.

Spørsmålet om hva som kom før Big Bang kan sammenlignes med spørsmålet om hva som ligger nord for Nordpolen, mener han. Det hele henger sammen, og universets tidsrom er en fast størrelse omtrent som jordklodens overflate. Universet er aldri påvirket av en ytre faktor og eksisterer selvstendig. Alt dette gjør det simpelthen mindre sannsynlig enn før at Gud eksisterer. I hvert fall er det ingen rolle for ham i universet. For er det mulig å tenke seg en Gud hvis han ikke er Skaperen?

– Filosofene har ikke fulgt med

Den gode nyheten, for dem som makter å se det riktig lange perspektivet, er at universet heller ikke kommer til å trekke seg sammen igjen til et nytt Big Bang-punkt der alt forsvinner. I stedet vil det bare fortsette å eksistere. Det bare ER. Der falt vel det hele på plass, tenker jeg.

J. Scott Applewhite / TT / NTB Scanpix

I motsetning til mange andre fysikere beveger Hawking seg gjerne inn på et filosofisk nivå. Men dagens filosofstand har han fint lite til overs for.

– Filosofene har ikke fulgt med på moderne utvikling innen fysikk og biologi. Resultatet er at diskusjonene deres virker stadig mer utdaterte og irrelevante. Det holder ikke å avskrive vitenskapen som bare tekniske detaljer. Darwin, molekylærbiologi og moderne kosmologi har resultert i en fundamental endring i vårt syn på oss selv, og vår plass i universet. Filosofien bør reflektere dette, ellers blir vitenskapen deres redusert til et trivielt ordspill.

Det er likevel ikke så mystisk at mange fysikere er religiøse. Den såkalte Heisenbergs usikkerhetsrelasjon er et viktig fundament for kvantemekanikken. Kanskje det er her Skaperen gjør seg gjeldende?

– Ved første øyekast blir hele ideen om vitenskapelig forutsigbarhet underminert av Heisenbergs usikkerhetsrelasjon. Den viser at det er umulig å måle nøyaktig både posisjonen og hastigheten til en partikkel. Hvis man ikke kan måle universets tilstand nøyaktig, hvordan kan vitenskapen da forutsi dets fremtidige utvikling? Representerer denne usikkerheten Guds intervensjon i universet? Jeg synes det er vanskelig å følge en slik argumentasjon. Årsaken er at det nå viser seg at denne usikkerheten er fullstendig tilfeldig. Dermed gjenskaper vi vitenskapelig forutsigbarhet. Med denne nye definisjonen er utviklingen av universet forutbestemt, gitt tilstanden til universet ved et gitt tidspunkt.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

– Har vært veldig heldig

Intervjuet nærmer seg slutten. Hawking kikker opp på bildet av Marilyn Monroe som har en prominent plassering på kontoret. 64-åringen er en stor fan. Han bruker henne som eksempel for å forklare gravitasjonsteorien i boken sin. Han selv, i sin kjempetunge rullestol, ville faktisk falt nøyaktig like raskt som Marilyn dersom de to ble sluppet ut fra samme høyde.

Og alle stjernene vi ser med det blotte øye ville fått plass på en teskje, dersom alle stjernene i universet fikk plass i en kule med utstrekning på ti kilometer.

Forhåpentlig er det ikke bare for meg det svimler nå.

Men Hawking viser seg etter hvert som hjerteligheten selv. Han og hans to kvinnelige assistenter byr på litt ekte engelsk te etter intervjuet. Stolt viser han frem bilder av barn og barnebarn, og av møtet med Steven Spielberg. Simpson-skaper Matt Groening har gitt ham en egen leketøysutgave av seg selv, konstruert i et eksemplar bare for ham.

– Selv om jeg var veldig uheldig som fikk denne sykdommen, har jeg vært veldig heldig med nesten alt annet. Jeg hadde flaks som arbeidet innen teoretisk fysikk, et av de få områdene der funksjonshemning ikke er et alvorlig handicap. I tillegg skjøt jeg gullfuglen med de populære bøkene mine, sier Hawking.

Den grusomme muskelsvinnsykdommen amyotrofisk lateralsklerose tar stadig mer krefter. Men han nekter å gi seg. Kanskje er det overbevisningen om målets betydning som driver ham.

Som han sier det i boken: «Dersom vi finner en forent kvantegravitasjonsteori, blir det mulig å kjenne Guds hensikt. Det vil være den endelige triumfen for menneskets evne til å tenke.»