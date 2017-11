Da hun var gravid med datteren Martha, gjorde Anne-Marie Cockburn alt riktig: Hun spiste nesten bare økologisk mat. Hun svømte hver dag og drakk hverken kaffe, te eller alkohol i ni måneder. Hun lærte datteren alltid å bruke hjelm og sikkerhetsbelte.

Martha var skoleflink og et nysgjerrig barn og var bare 15 år da hun ville prøve rus for første gang med noen venner. Hun googlet hvilke rusmidler som er tryggest å ta, og bestemte seg for MDMA: virkestoffet i partydopet ecstasy.