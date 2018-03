Sterk åpning på Bylarm

Vår musikkanmelder tilbrakte kvelden på Bylarm. Her er hans oppsummering.

Selmer–Gamla

1 2 3 4 5 6

Selmer lager nostalgisk indiepop, med markant bruk av retro synthlyder og døsige gitarer. En fin start på Bylarm-kvelden. De åpner med den ferske singelen «Palm tree», som gir et godt bilde av hva vi har i vente. En gjennomført sound det er lett å like. Det er få folk på Gamla denne torsdagskvelden, men i løpet av de første par låtene fylles lokalet. Det er en rolig stemning, som passer godt til den behagelige musikken. Nesten som å flyte på en sky av drømmepop.

Det seks mann sterke bandet koser seg med groovene. Rytmene danner et solid fundament; det er spesielt tydelig at bassisten koser seg. Vokalen crooner pent, og overdøver småskravlingen blant tilskuerne. Et høydepunkt er atmosfæriske «Small», som introduseres som en sang om Aune Sand. Kjekt. Selv om låtene blir litt like, er dette en hyggelig opplevelse.

Halie–Sentrum Scene

Maud Lervik / e-mail

1 2 3 4 5 6

Halie er en 17 år gammel bergenser som har fått mye oppmerksomhet i det siste. Et nytt norsk pophåp, som har funnet suksess på internett etter kun to låtslipp. At hun fullstapper en av festivalens største scener, viser at hypen er sterk. Hun begynner like greit med debutsingelen «Echo», mens hun svinger seg rundt på scenen. Backingbandet består av bass, trommer og synth, slik seg hør og bør for en moderne popartist. Det lyder svært bra.

Det er en flott klang i den sterke, karakteristiske stemmen. Den pakkes lekkert inn med atmosfæriske tangenter og minimalistiske beats, samt bass som skaper driv. Låtene er også gjennomgående gode, med nok variasjon til å stikke seg ut. Det er flere potensielle hits her, også blant det mer ukjente materialet. Etter at den ukegamle hiten «Youth» avslutter, jubler publikum.

Halie hører åpenbart hjemme på scenen, med sin energiske fremførelse og sjarmerende småprat mellom låtene. Hun er veldig inn i musikken, og gir den en energi det er vanskelig å ikke la seg rive med av. Tro på hypen.

Sassy 009–Rockefeller

Maud Lervik / e-mail

1 2 3 4 5 6

Jeg går dessverre glipp av de første minuttene av Sassy 009 på grunn av de lange køene. Allikevel er dette en opplevelse som skiller seg ut. Electronicatrioen maler mørke lydlandskap, med skurrete synther og tunge beats. En lydmur som suger deg inn. Her dekonstrueres synthpop, i monotone lydlandskap hvor nydelig fløytespill møter støy. Det føles som en dystopisk versjon av nittitallets fargeglade dansegulv.

De står i en trekant på scenen, og beveger seg i takt med rytmene, mens stemningsskapende projiseringer lyser over to lerret. Her står musikken i sentrum, men det er også en grad av performancekunst i fremføringen. Mot slutten gjentas «This is not harassment, I just want to talk to you» igjen og igjen, som et marerittaktig mantra fra usunn sjekkekultur, før «Summin' you up» drar oss tilbake. Eksperimentelt, uten å skyve vekk det feststemte publikumet. Veldig kult.

Hkeem–Sentrum Scene

Maud Lervik / e-mail

1 2 3 4 5 6

Tyveåringen Hkeem vant akkurat Spellemannsprisen for årets låt, som har fått hele landet til å synge «Fy faen». Han har flere millioner avspillinger på strømmetjenester, og nok hits til å holde koken i publikum. Nok en suksess, med andre ord. Han kjører rett på med ferske «Ghettoparasitt», og hans enorme engasjement skaper raskt liv blant tilskuerne. En scenepersonlighet som spretter rundt og roper «ok, ok, ok» mellom linjene. Slikt får god respons.

«Urettferdig» kommer kontant som nummer to, og gir første av flere allsangsesjoner. Folk kjenner seg igjen i de ærlige tekstene, og hans hyperaktive dansemoves og aktive publikumskontakt gjør det vanskelig å ikke delta. «En som meg» og nevnte «Fy faen» kommer som perler på en snor, og får salen til å eksplodere.

Men det er ikke slutt der: Node og Lamix kommer ut og fyrer på med «Didi» i sann svensken/dansken/nordmannen-stil, før tvillingduoen Eddy og Zino kommer på som en siste energiutblåsning. Det er fest på scenen, rett og slett.