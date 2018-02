Paul Simon tar farvel - kommer til Oslo i sommer

76-åringen, som slo gjennom som den ene halvdelen av duoen Simon and Garfunkel på 1960-tallet, sier at det først og fremst er hensynet til familien som ligger bak beslutningen om å slutte å turnere.

Simon giftet seg i 1992 med sangeren Edie Brickell, som han har tre barn sammen med. Han har også vært gift to ganger tidligere.

Den mangeårige gitaristen i bandet hans, Vincent N'Guini, døde i desember. Det har også bidratt til beslutningen, forteller Simon.

– All reisingen og tiden borte fra kona og familien koster mye, og det går ut over gleden ved å spille, skriver Simon i et brev til sine fans.

Han medgir at det er med en viss uro han nå avslutter turnélivet, men skriver at det samtidig føles som en lettelse.

Simons avskjedsturné «Homeward Bound The Farewell Tour» åpner i Vancouver i Canada 16. mai, fortsetter i USA og rundes av i Europa. Han spiller i Oslo Spektrum 1. juli.

Med seg på scenen under avskjedskonserten i Hyde Park i London 15. juli får han også gjesteartister som James Taylor og Bonnie Raitt.