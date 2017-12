Nå er DAB er den mest brukte plattformen for radiolytting både i hjemmet og i bilen

Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

14 prosent lytter nå utelukkende på FM, mens 86 prosent av befolkningen hører radio digitalt. DAB er den suverent største plattformen, skriver Digitalradio Norge i en pressemelding.

Tallene er hentet fra Digitalradioundersøkelsen for uke 47–48 (Kantar media), og målingen er gjort mens kommersiell riksdekkende radio sendte på FM på Østlandet. Telefonintervjuene har 1000 respondenter og er representative for den norske befolkningen over 15 år, opplyser selskapet.

Fakta: Nøkkeltall i Digitalradioundersøkelsen fra Kantar media Totalt er det 5.370.000 DAB-radioer i Norge.

85 prosent har en eller flere DAB-radioer (opp fra 82 prosent).

49 prosent av alle biler har nå DAB (opp fra 44 prosent)

64 prosent av bileiere som daglig lytter på radio, har DAB i bilen (opp fra 54 prosent)

Nordmenn har skaffet seg 620.000 DAB-radioer de siste 2,5 månedene (siden midten av september).

78 prosent av de daglige radiolytterne bruker DAB (opp fra 72 prosent). 24 prosent bruker internett (samme som sist). 15 prosent bruker digital-tv (opp fra 13 prosent). 29 prosent bruker FM. Tallene tar høyde for at noen lyttere bruker flere plattformer i løpet av en dag.

Tilsammen bruker 86 prosent av de daglige radiolytterne en eller flere digitale plattformer, det tilsvarer 2,3 millioner daglige digitale lyttere. 14 prosent lytter nå kun analogt (FM).

I norske hjem bruker bare 4 prosent av de daglige lytterne FM. Til sammenligning bruker 56 prosent DAB.

DAB i bil brukes dobbelt så mye som FM i bil. DAB 41 prosent og FM 22 prosent av de daglige radiolytterne.

Siden midten av september er det blitt 620 000 flere DAB-radioer i Norge, opplyser selskapet, som eies av de tre største aktørene i den norske radiobransjen, Norsk rikskringkasting, P4 Radio Hele Norge og Bauer media Norge, som blant annet eier Radio Norge.

85 prosent har én eller flere

150 000 av DAB-radioene er bilradioer eller biladaptere. Digitalradioundersøkelsen viser også at bortimot halvparten av alle biler nå har en DAB-radio.

– Det er spesielt gledelig med den gode veksten i antall biler med DAB denne høsten, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge, i pressemeldingen.

Det er nå er nesten 5,4 millioner DAB-radioer i Norge. 85 prosent av norske husstander har nå én eller flere DAB-mottagere. I Nordland, som var det første heldigitale radiofylket, har 91 prosent av husstandene én eller flere DAB-radioer, skriver selskapet i meldingen.

Hjemme lytter de aller fleste digitalt. Kun 4 prosent av de daglige radiolytterne bruker FM der, ifølge målingen. 56 prosent hører på DAB-radio.

Av de daglige radiolytterne er det nesten dobbelt så mange som bruker DAB i bilen sammenlignet med hvor mange som bruker FM i bilen.

