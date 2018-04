Magnus Helgerud

Si meg hvor du reiser og jeg skal si deg hvem du er

Spørsmålet trenger seg på idet en vegg av kinesere væpnet med fancy fotoapparater og oppslåtte paraplyer kommer trampende mot oss i duskregnet. Bakfra presser tyskere i fornuftig skotøy og høylytte amerikanere på, fra siden lokker gondolførere med overprisede kanalturer, mens restaurantinnkasterne forsøker å overgå hverandre med løfter om billige drinker. På Markusplassen er det flere souvenirselgere enn det er duer. Det er knapt en innfødt å se.

På slutten av 1940-tallet bodde det 175.000 mennesker i Venezias historiske sentrum. I dag er det litt over 50.000 igjen. I snitt rømmer to tusen fra byen hvert år. Snart vil det ikke være flere venetianere igjen i Venezia. Bare horder med turister, mens de enorme cruiseskipene ligger som forurensende monstre i lagunen.

Reiseepidemi

Min oldemor tilbrakte nesten hele sitt liv i hjembygda Sandeid. Som ung måtte hun imidlertid ut og tjene til livets opphold, og fikk en stilling som tjenestejente på Jæren, noen timers reise unna. Oppholdet på Jæren snakket hun om resten av livet. Det var hennes livs eventyr.

Min barndoms somre ble tilbrakt i en campingvogn på regnfulle rasteplasser langs smale vestlandsveier. Knapt noen av klassekameratene mine hadde vært i Syden. Nå er Facebook-feeden min til enhver tid full av nakne føtter badet i sand og familie-selfier fra Kalahari-ørkenen. I løpet av de siste tiårene er turisme blitt en av verdens største næringskilder. På verdensbasis er én av tolv arbeidstagere ansatt innenfor turistsektoren, og det er ingen tegn til at trenden vil snu. Stadig flere reiser stadig oftere.

Men hvorfor gjør vi egentlig det?

Homo selfiecus

En sjimpanse-alfahann ville jo aldri funnet på å reise på ferie til naboterritoriet for å koble av litt, som Yuval Noah Harari ironisk påpeker i «Sapiens». De gamle egyptere dro ikke på shoppingtur til Babylon eller på skiferie til Fønikia, bemerker han videre; de bygget pyramider i stedet. Så hvorfor er reiser blitt et av våre fremste pengesluk og statussymboler?

Dette er blant spørsmålene Magnus Helgerud (f. 1983) forsøker å besvare i sin debutbok Si meg hvor du reiser og jeg skal si deg hvem du er. Boken tilbyr dessverre ikke noen fasit på den friske tittelen, men spørsmålene som ellers tas opp er betimelige: Hvorfor står folk i kø i timevis for å bli fotografert på Trolltunga? Hvorfor er det helt greit å legge ut bilder fra forurensende, transatlantiske flyturer på Facebook? Og hvorfor er det så mange turister som hater turister?

Idet jeg kjemper meg vei gjennom selfiestangjungelen på Rialtobroen, føles svaret på det siste spørsmålet opplagt: Jeg skulle selvsagt helst hatt herlighetene for meg selv.

Ergrelsen over andre turister er imidlertid ikke noe nytt fenomen, som Helgerud ganske riktig påpeker. Det er antagelig like gammelt som turismen selv.

Lord på tur

Helgerud er på sitt beste når han trekker historiske linjer. Anekdotene om Lord Byrons redsel for å støte på landsmenn i Italia er for eksempel fornøyelig lesning. «Hva vet vel egentlig engelskmenn om italienere; annet enn det de får vite i museer av andre ferierende forståsegpåere?» klager han i et brev. Selv valgte han seg Venezia som bosted fordi det var så få engelskmenn der.

Letingen etter det uberørte og autentiske er altså ikke noe nytt. Helgerud har selv jobbet i et internasjonalt reisebyrå, og også beskrivelsene av reisebyråenes forsøk på å overgå hverandre i autentiske, eventyrlige og ekte reiseopplevelser, er kostelig lesning.

Lett omarbeidet masteroppgave

Den syrlige, lett ironiske tonen i boken fungerer stort sett greit – temaet innbyr til det! – som for eksempel når Helgerud tørt påpeker at «antall stempler du har i passet, brukes av enkelte som den slags helseattest som sier noe om hvor åpent sinn du har». Problemet med ironi er at det lett blir for mye av det, og av og til tipper det over, selv om Helgerud forsikrer om at «jeg faktisk har en ironisk distanse til min ironiske distanse».

Enkelte steder bærer også boken preg av å være en lett omarbeidet masteroppgave, med mellomoverskrifter som «Reisen som en rute til redefineringen av selvet» og fraser av typen «som vi skal se».

Aller best er Helgerud når han legger ironien til side og tar spørsmålene han selv stiller på dypeste alvor: Hvorfor reiser vi, egentlig? Hvilke krefter er i sving? Svarene han tilbyr er for så vidt ikke oppsiktsvekkende, men de vekker gjenklang: Vi lengter bort, vi vil oppleve noe annet enn det vi vanligvis opplever, vi vil, for en stakket stund, være en annen enn den personen vi vanligvis er.

Sydpolen light

Selv om Si meg hvor du reiser er en liten flis av en bok på knappe 200 sider, trekker anekdotene om Helgeruds eget Roma-opphold i langdrag og poengene gjentas litt for ofte. Muligens er det akademikeren som spøker i bakgrunnen.

I kapittelet fra Hurtigruten fungerer bruken av egne opplevelser bedre. Historien om Hurtigrute-passasjerenes ekspedisjonen opp til en fjellknaus like utenfor Hammerfest er blant bokens høydepunkter. I opplevelsesturismens ånd utgir den tyske guiden seg for å være Roald Amundsen i egen person, og fjellknausen som turistene med stor innlevelse bestiger, skal forestille selve Sydpolen.

«Se Jæren og dø» er ikke nok

Slike anekdoter kunne det gjerne vært flere av, både fra idéhistoriens snobbete lorder og fra forfatterens egen research. Ikke bare er empirien rik, men spørsmålene Helgerud stiller rundt reisingens og det reisende menneskes vesen, blir bare mer presserende. Det lakker mot sommer, og på ny kommer Facebook-feeden til å overstrømmes av solnedganger og hvitvinsglass fra mer eller mindre eksotiske himmelstrøk. «Se Jæren og dø», er ikke lenger nok for velstående, opplevelsessultne nordmenn. Vi vil ha mer av alt.

I siste kapittel, som en kalddusj til leseren, oppfordrer forfatteren folk innstendig til å reise sjeldnere og kortere. Dagens voldsomme masseturisme er ikke bærekraftig, hverken for miljøet eller for de mest sårbare reisemålene.

Akkurat det vet venetianerne alt om.