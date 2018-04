Saken oppdateres.

– Vår hovedkonklusjon er at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier Medietiulsynets direktør Mari Velsand.

Medietilsynet fikk i fjor i oppdrag å lage en rapport om NRKs rolle og bidrag til det norske mediemangfoldet. Konklusjonene deres presenteres for kulturminister Trine Skei Grande (V) tirsdag morgen klokken 09.30. Rapporten ble bestilt av Grandes forgjenger, Linda Hofstad Helleland (H).

– Det er viktig å understreke at vi ser at den kommersielle delen av mediebransjen, og da særlig lokale og regionale aviser, står i en krevende transformasjonsfase – og at den samfunnsviktige journalistikken dermed er under press. Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot disse aktørene, men at løsningen ikke er å svekke NRK, sier Velsand.

Konklusjonen er at det å svekke NRK som en offentlig finansiert allmennkringkaster, ikke vil gjøre det enklere for de kommersielle mediehusene.

Dette er de viktigste funnene til Medietilsynet:

NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle allmennkringkasteroppdraget.

NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt.

NRKs bidrag til mediemangfoldet tydeliggjøres særlig gjennom virksomheten i distriktene.

Ingen av analysene tilsier at NRKs virksomhet medfører vesentlige konkurransebegrensninger.

Tilsynet har også funnet at det ikke er noen sammenheg mellom bruk av NRKs tilbud på nett og betalingsvilje for andre medier.

Kritikken mot NRK har økt

De siste årene har kritikken mot NRK økt. Hovedanklagene går blant annet på at politikerne sørger for at lisenspengene øker hvert år, mens de kommersielle mediene har tapt 2,7 milliarder kroner på fem år.

Flere norske mediehus har tatt til orde for at NRK, med sitt gratistilbud på nett, gjør det vanskelig for andre å ta betalt for nyheter og underholdning.

Konkurrenter er kritiske til NRK

Flere av NRKs konkurrenter har tidligere pekt på det de mener er problematisk med statskanalens posisjon. Schibsted, som blant annet eier Aftenposten og VG, skriver i en uttalelse fra januar at NRK har fått en for dominerende stilling i det norske mediemarkedet.

Roald, Berit / NTB scanpix

«Dersom NRKs stadig mer utvidede posisjon går på bekostning av kommersielle medier, svekkes informasjons- og ytringsmangfoldet i Norge (...) Det er en reell fare for at de private redaksjonene vil bli minimert til det uvesentlige i løpet av får år, slik at vi står igjen med NRK som den eneste tunge produsenten av journalistikk her i landet», skriver Schibsted.

På et innspillsmøte i november sa sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet at NRK på nett er blitt for like de store norske avisene. Markussen kalte NRKs posisjon for «nådeløst konkurransevridende», ifølge Dagens Næringsliv (DN).

TV 2 mente at NRKs reklamefrie innhold er skreddersydd for sosiale medier, og at statskanalen er sterkere enn de var før digitaliseringen begynte.

TV-lisensen skal skrotes

Noe av bakgrunnen for konkurrentenes bekymringer, er at NRKs lisensinntekter har økt kraftig de siste årene ti årene. Samtidig har allmennkringkasteren tatt en tydelig posisjon på nett. I samme periode har de kommersielle mediehusene slitt med et kraftig fall i både annonse- og abonnementsinntekter.

Konklusjonene som leveres tirsdag vil antagelig bli tatt med i vurderingene når Regjeringen skal foreslå en ny NRK-avgift og nye mediestøtteordninger.

Totalt fordeles rundt 8 milliarder kroner til norske medier hvert år. Av denne summen utgjør NRKs lisensinntekter over 5,5 milliarder kroner.