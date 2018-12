Utredningen av anklagene mot den såkalte kulturprofilen, Jean-Claude Arnault, er ferdig. Den ble startet i november på oppdrag fra Svenska Akademien. De ville finne ut om Arnault har viderebrakt hemmeligheter, slik han ble anklaget for. Utredningen er utført av advokatfirmaet Hammarskiöld & Co.

Det svenske nyhetsbyrået TT har fått se deler av utredningen der flere navngitte personer er kilder. Ifølge dem skal Arnault ved flere tilfeller ha lekket informasjon om hvem vinnerne av Nobelprisen i litteratur skulle bli. Dette har lenge vært antatt, men ikke bevist.

Arnault skal ifølge utredningen ha fått informasjonen fra sin kone Katarina Frostenson, som er poet og medlem av Akademien.

Utredningen konkluderer med at Frostenson må forlate sitt sete i Akademien. Flertallet av medlemmene i Svenska Akademien har tidligere bedt Frostenson om å gå frivillig, men hun har nektet.

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Lekket informasjon til flere

Blant vitnene er Klas Östergren, tidligere medlem av Akademien. Han forteller at han i 1996, før han selv ble valgt inn i Akademien, ble oppringt av Arnault, som fortalte at Wislawa Szymborska skulle få Nobelprisen.

Olav Urdahl

En annen er dramaturgen Anna Kölén, som Arnault skal ha lekket flere prisvinnere til gjennom 2000-tallet.

–Jeg står frem med navn fordi jeg vil at medlemmene i Akademien skal slutte å ha mistro til dem som vitner mot Jean-Claude Arnault og i stedet ta ansvar, sier Kölén til Svenska Dagbladet.

Arnault skal også ha lekket mulige nye Akademien-medlemmer til henne og fortalt at han jobbet for at forfatteren Le Clézio skulle vinne prisen. Han fikk den i 2008.

– Problemet er at det fortsatt finnes medlemmer som forsvarer Arnault og nekter for at lekkasjer og seksuell trakassering har funnet sted. Så lenge disse kreftene finnes, er det vanskelig å se hvordan problemet i Akademien skal løses, sier hun.

Kölén er blitt utsatt for trusler og hets etter at det ble kjent at hun er med i utredningen. Hetseren er en bekjent av Frostenson og Arnault, og truslene er nå blitt politianmeldt.

Fakta: Bråket i Svenska Akademien 21. november 2017 publiserte Dagens Nyheter en sak der 18 kvinner hevdet at de var blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av Jean-Claude Arnault (72). Arnault ble lenge bare omtalt som «kulturprofilen» i mediene. Han har drevet kulturklubben Forum, som har mottatt finansiell støtte fra Svenska Akademien. Hans kone Katarina Frostenson er medlem i Svenska Akademien. Arnault nekter straffskyld, men ble i høst dømt for to voldtekter. Tidligere sekretær og leder for Akademien, Sara Danius, igangsatte en utredning av hva som hadde hendt. Kildene i utredningen var anonyme. Flere medlemmer har trukket seg etter denne utredningen, som viste at de hadde nær kobling til Arnault. Den 20. april ga Akademien ansvaret for utredningen til myndighetene. 1. november sa Katarina Frostenson at hun ikke vil forlate Akademien frivillig. Svenska Akademien deler hvert år ut Nobelprisen i litteratur. I år ble det ikke delt ut noen litteraturpris. Årsaken var skandalen i Akademien.

Frostenson vil forhandle

Frostensons advokat Per E. Samuelson sier til Dagens Nyheter at han er kritisk til måten Akademien behandler Frostenson på.

– Advokatbyrået har anbefalt Akademien å utestenge Katarina Frostenson på tross av at de bare har hørt den ene siden av saken. Det er ikke blitt gjort ett forsøk på å kontakte Jean-Claude Arnault for å innhente hans syn, sier han.

Men Frostenson er likevel villig til å innlede forhandlinger om å forlate Akademien. Hun nekter for å ha brutt Akademiens vedtekter.

TT nyhetsbyrån

Vurderer full offentliggjøring

Anders Olsson, fungerende leder i Akademien, mener funnene i utredningen er graverende.

– En svakhet i den forrige utredningen var at kildene var anonyme. Nå når flere vitner har stått frem under fullt navn med veldig detaljert informasjon, er det klart at det endrer bevisene, sier han til TT.

TT nyhetsbyrån

Olsson vet ikke hvilke juridiske konsekvenser funnene i utredningen vil ha for Akademien.

Akademien vurderer å offentliggjøre hele utredningen, men har ennå ikke bestemt seg.

Aftenposten har bedt Arnault og Frostenson om intervju via deres advokater, men har ikke fått svar.