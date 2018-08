Det var noe både høytidelig og historisk over Hans-Peter Lindstrøm (45) og hans fremføring av Blinded by the LEDs på Henie Onstad torsdag kveld.

På dagen 50 år etter at pionéren Arne Nordheim spilte sitt elektriske bestillingsverk Solitaire under åpningen av kunstsenteret ute på Høvikodden i 1968, var samtidens fremste elektronikaartist invitert til å gjøre det samme. Resultatet?