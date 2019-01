«Ikke still meg det spørsmålet. Jeg kan ikke fatte at du stilte meg det spørsmålet. Er du helt sikker på at du faktisk stilte meg det spørsmålet?»

NRK-profil Vera Kvaals smått legendariske intervju med David Bowie i München i 1990 har ligget ute på nettet i flere år, men gjengis nå transkribert som en «eksklusiv» del av denne nye boken. Det siste intervjuet og andre samtaler er en omredigert oversettelse av boken som kom ut internasjonalt i 2016.