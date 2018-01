Disse syv seriene bør du få med deg i vår

Denne serien har gitt TV-seerne et skremmende bilde på hva som hadde skjedd dersom Mosebøkene fikk bestemme. Aftenpostens anmelder karakteriserte den som «et mareritt om ko-ko-kristne og kvinnene de terroriserer». Dette er fertile kvinner som nå er tjenestepiker eller regelrette slaver, i et samfunn forvridd av en liksom-bokstavtro bibeltolkning – hvor det forventes at de skal bære frem kommandørenes barn.

I første sesong ble vi kjent med Offred, eller June som hun egentlig heter, og hennes desperate kamp for å komme seg tilbake til mann og barn. Serien forlot oss med flere spørsmål hengende i luften: Hvorfor blir Offred ført bort av mørkkledde menn, og hvor skal de? I vår skal vi endelig få svar på det vi lurer på.