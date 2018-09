Bandet Christine and the Queens dukket opp nærmest fra det ukjente vinteren 2016 med albumet Chaleur Humaine. Tittelen løy ikke, for dette var fascinerende elektropop med mye menneskelig varme og lang levetid. Albumet, som ble gitt ut på fransk i hjemlandet allerede to år tidligere, har nå solgt godt over én million eksemplarer.

Løy gjorde derimot bandnavnet, for dette var egentlig soloprosjektet til franske Héloïse Letissier. En nå 30 år gammel sanger, låtskriver, produsent og danser med mye på hjertet. Spesielt om temaer som kjønnsroller, maskulinitet og egen seksualitet.