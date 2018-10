De kom til makten i Russland i 1613. Forskjellige forgreninger av dynastiet Romanov styrte landet frem til 1917. Tsar Nicholas II og hele hans nærmeste familie ble drept i en massakre i Jekaterinburg i 1918.

– Hvis du vil vite mer om de historiske hendelsene, så anbefaler jeg heller at du ser Game of Thrones. De har latt seg inspirere av noen av de saftigste historiske hendelsene. Jeg kunne aldri gjort det like bra, sier Matthew Weiner, som er i London for å snakke om sin nye serie The Romanoffs.