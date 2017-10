Ketil Bjørnstad om litteraturanmeldere: – De er mobbere

Den sortkledde, gråhårede mannen står i vannkanten og ser ut over en høstvakker Oslofjord.

Han bor ved vannet nå, som han gjorde på Sandøya utenfor Tvedestrand i de ti årene han skriver om i sin nye selvbiografiske roman Verden som var min. Åttitallet.

I boken, som handler om forfatteren og musikerens år fra han er 28 til 38, skriver han om en ung mann som er hjerteskjærende følsom. For egen del kaller Bjørnstad det for tvilens og mørkets tiår.

På kanten av alvorlige ting

Han er allerede en anerkjent pianist, komponist og forfatter, han turnerer Norge rundt med andre store navn som Lill Lindfors, men han tviler på at han er av verdi for noen, og han stikker fingeren i halsen og kaster opp.

Bare hvis han er tynn har han kontroll.

– Jeg har fortrengt det litt, sier Bjørnstad om spiseforstyrrelsene. Jeg husker hvor sterk jeg følte meg når jeg hadde gått ned. Når jeg ser tilbake var jeg på kanten av alvorlige ting.

Tidlig talent

Bjørnstad har fra han var tenåring vært både musiker og skribent. Før han var tyve var han et klassisk stortalent som pianist, og han var musikkritiker i blant annet Aftenposten.

I alle de tre bøkene som hittil er kommet i den selvbiografiske serien, skriver han mye om folk som omgir ham i kulturmiljøet.

I årets bok skriver han for første gang kritisk om navngitte personer. Han skriver om pressens rolle i spionsaken mot Arne Treholt og om angrepene på ham selv, noen av dem det han mener er rene karakterdrap fra litteratur- og musikkritikere.

– Kritikere må tåle å bli omtalt

I et avsnitt, der Bjørnstad er på Aschehougs hagefest i vår egen tid, nevner han to av dem han kaller mobbekritikerne. Det er litteraturkritikeren Cathrine Krøger i Dagbladet og kulturredaktør Ane Farsethås i Morgenbladet.

Krøger og Farsethås har begge ifølge Bjørnstad kåret ham til landets mest elendige forfatter. Krøger har i tillegg kalt ham både sexist og rasist og har flere ganger stilt opp i debatter for å snakke om hvor dårlig Bjørnstad er, skriver han.

Krøger, som han aldri har hilst på - igjen ifølge forfatteren - kommer bort til ham på hagefesten. I boken forteller han at hun later som ingenting og vil fortelle Bjørnstad og de han står sammen med om en annen forfatters damebekjentskaper.

Bjørnstad reagerer sterkt.

– Det var en hendelse som var sjokkerende for meg. Jeg har utrolig respekt for kritikere, men jeg minner om hvor skummelt det er når kritikere ikke skjønner hvilken rolle de har, hverken faglig eller menneskelig. De blir mobbere. De finnes i skolegården, de finnes på aldershjemmet og i alle yrker.

Kritikere må tåle å bli omtalt, mener Bjørnstad.

– Kritikeren er den som aldri blir bedømt selv. Når en person har vært kritiker i 20–30 år oppstår et maktforhold. Det ønsket jeg å skrive av meg med den historien fra hagefesten.

Klassisk vidunderbarn

Bjørnstad, som nå er 65, har fått kritikker siden han var klassisk vidunderbarn da han var 16. Han skriver åpent om den unge mannen som slett ikke er sikker på det han leverer er bra nok.

– Hele dette avsnittet i boken starter med tvilen. Den er en av kunstens viktigste forutsetninger. Jeg leser alle kritikker, og de dårlige mest. Men det er en grense. Noen går over grensen og blir for fylt av seg selv. Mobbing er maktmisbruk.

Bjørnstad ser ut på oktoberlyset der ute. Vi har forflyttet oss inn i stuen i huset der vi ser ned på en strand og brygge som er skaperen av den vakre sangen Sommernatt ved fjorden verdig.

Sangen handler om bohemen Hans Jæger og hans forelskelse i Oda Krohg. Kristianiabohemen og kunstnerkretsen rundt dem, er bærende skikkelser i mange av Bjørnstads bøker og komposisjoner.

Det er på 1980-tallet at forfatteren skriver den biografiske romanen Oda! en bok som blir et vendepunkt for forfatteren.

Pengenes inntog

1980-tallet var jappetid i Norge, i løpet av noen år ble det moderne å vise sin rikhet, sin overflod. Bjørnstad kaller det iscenesettelsens tiår i Norge.

– Det var pengenes inntogsmarsj, det gjorde noe med oss, mange av oss taklet det ikke. Jeg kjøpte de dyreste moteklær i Oslo. Så var det hjem til Sandøya og ta på den hjemmestrikkede genseren.

Den unge Bjørnstad har selv et raust forhold til penger. Koblet med et grunnleggende usikkerheten og et ønske om å være høflig, skriver han om utenlandsturer der han allerede første dag har tipset bærere og kelnere mer enn han skulle brukt på hele reisen.

– Det var en karakterbrist

– Du skal gjøre alle til lags. Det virker litt om et mareritt?

– Jeg er sånn ennå. Jeg ønsket alltid å være sjenerøs. Gjerrige mennesker var det verste jeg visste.

– Og du bodde på altfor dyre hoteller, steder du egentlig ikke hadde råd til å bo og hvor du følte deg helt hjelpeløs?

– Det var en karakterbrist jeg fortsatt har. Det var en nysgjerrighet for å sjekke ut alt jeg ikke vet, en forfatterting.

– Pressen var et logrende redskap

1980-tallets store politiske sak, spionsaken mot Ap-mann og byråsjef Arne Treholt, vekket samfunnsdebattanten Ketil Bjørnstad for alvor. Han deltok aktivt sammen med en rekke andre for å bistå Treholt, både før og etter dommen. I boken skriver han om en spiondom som er basert utelukkende på indisier.

– Saken skapte et politisk klima som etter mitt skjønn var helt forrykt, sier han.

Den kritiske journalistikken var nesten fraværende, mener han.

– Det var nesten kollektiv psykose. Pressen var et logrende redskap for påtalemakten. Det er mange eksempler på at det har vært altfor tette bånd mellom påtalemakten og pressen. Jeg skulle ønske det kom en helt ny generasjon journalister som leser dommen.

– De rike er det nye hoffet

Bjørnstad byr høflig på kaffe i stuen der vi knapt hører trafikken fra Mosseveien som er så nær.

– 1980-tallet var tiden da det var in å gjøre rikdommen synlig. Er vi der igjen nå?

– Absolutt. Det er nesten uvirkelig hvor stor makt pengene har fått over oss. Alt pressen skriver om er de rike, de er det nye hoffet som skal overta for monarkiet. Jeg håper jeg gjennom dette prosjektet klarer å vise en linje fra åttitallet og fremover, sier forfatteren tankefullt.

– Men jeg vet jo ikke. Hjerneslaget kan komme i morgen.

– Sutrete og patetisk av Bjørnstad

Dagbladets litteraturkritiker Cathrine Krøger er kjent med påstandene fra Ketil Bjørnstad. Hun mener kritikere må tåle så pass.

– Det stemmer ikke at vi aldri får motsvar. Jeg har tidligere fått vel så harde, og sikkert velfortjente, tilbakemeldinger som den Bjørnstad kommer med, men det har gått på sak og ikke på person. Jeg synes dessuten han blåser opp oss kritikere til å være langt viktigere enn vi faktisk er, sier Krøger.

Krøger, som har anmeldt Bjørnstads bøker ved flere anledninger, mener litteraturkritikk snart er det eneste som prøver å motstå bestselgerhypen fra forlag og bloggere.

– For min del dreier kritikken seg om å løfte frem den gode litteraturen, som snart er i ferd med å drukne i den overeksponert middelmådige. Hvis det skal kalles mobbing, blir det umulig å si noe som helst. Det overrasker meg også at det ofte er de mest kjente forfatterne, de som er mest bortskjemte når det gjelder eksponering, som takler kritikk dårligst. Det å lage seg selv til et stakkarslig offer som Bjørnstad gjør, virker for meg både sutrete og patetisk, sier Krøger.

– Foregår bare i hans eget hode

Ane Farsethås i Morgenbladet sier bakgrunnen for Bjørnstads skildring var en bokmesse i Spikersuppa i 2007.

Farsethås var blitt bedt om å velge ut høstens beste og verste bøker. Hun valgte ut Bjørnstads roman Elven, som hun også hadde anmeldt, som den verste.

– Det er den eneste gangen jeg har anmeldt eller ytret meg om hans forfatterskap. Denne såkalte hendelsen på hagefesten går for min del ikke ut på noe annet enn at vi hilser. Cathrine Krøger og jeg har ingenting med hverandre å gjøre. I den grad Bjørnstad slår oss sammen er det noe som foregår i hans eget hode. Jeg skjønner at han er såret over kritikk, men ikke hvorfor det er så sjokkerende at jeg hilser høflig på ham ti år etter at jeg har ytret meg om boken hans, sier Farsethås.

Prinsipielt mener hun det er et gode at forfattere svarer kritikere. Men hun synes det er urimelig av Bjørnstad å kalle henne en mobber.

– Festsekvensen i boken har lite med kritikk å gjøre. Den viser bare at han synes det er ubehagelig å treffe kritikere på fest. Det er det mange forfattere som synes, sier Farsethås.