Trude Teige

Pasienten

Krim

Aschehoug

Maktovergrep i psykiatriske institusjoner er et kjent tablå i kriminallitteraturen, og det kan i utgangspunktet synes vanskelig å lage en ny og forfriskende vri på en så tungt eksponert materie.

Handlingsgangen ligger liksom litt i kortene, og man ser for seg neddopede pasienter underkastet regimet til en halvfascistisk legestand, som klippet ut av filmatiseringen av Ken Keseys Gjøkeredet før Jack Nicholson får opp dampen. Så det sier en del om Trude Teiges kvalitetsstigning som forfatter at hun leverer en flerbunnet og reflektert historie som styrer klar av de mest opptråkkede stiene innenfor dette temafeltet.

Nervesanatorium

Oda Berby

I hennes femte krim er det igjen journalisten Kajsa Coren som er drivkraften. Bosatt på det lille stedet Losvika på Sunnmørskysten, hyres hun av en tilreisende og hemmelighetsfull oppdragsgiver til å nøste opp et uoppklart forsvinningsnummer.

Høsten 2002 blir 18-åringen Julia Winther sporløst borte på vei hjem fra et møte på det lokale bedehuset. En vitneobservasjon fører til at mistanken faller på den eldre broren Allan, men han sjekkes senere ut av saken. Kajsa Corens velutviklede teft for fortielser og fortrengninger avdekker ganske raskt at forholdene innad i Winther-familien ikke akkurat var eksemplariske. I et videre perspektiv kobles Julias skjebne til arbeidsmetodene på det nervesanatoriet den hyperambisiøse moren Marianne og en mannlig psykiaterkollega anla ikke langt fra Losvika.

Kirurgisk inngrep

Begge disse to anerkjente fagpersonene var tidligere ansatt på Dikemark psykiatriske sykehus i Asker, og der introduseres leseren for Gunnar Lauritzen alias det selvtitulerte navnet Krøsus. Han ble innlagt som ung mann og kunstnerspire midt på 30-tallet, og i løpet av et livsvarig sykehusopphold utmerker denne dannede og beleste eksentrikeren seg med å fremstille velduftende parfymeblandinger som hans egen urin inngår som en av ingrediensene i.

Mellom ham og den sensitive Julia oppsto det et nært vennskap, og den oppsiktsvekkende setningen han ytrer på dødsleiet er kanskje et for tydelig hint om hvor Teige akter å ta oss. Samtidig er hun flink til å kaste andre momenter inn i romanmiksen (blant annet et ukjent Munch-maleri) som tilslører den endelige avsløringen som kretser rundt en mulig måte å kurere psykiske lidelser ved å foreta et kirurgisk inngrep i hjernen.

Det er nærliggende å innvende at påfallende mange av de medvirkende er pilleavhengige og at ikke alle blir like godt individualisert, slik det er nærliggende å argumentere for at Kajsa Corens private helseproblemer får for stort spillerom og kanskje ville ha stått seg på å opptre i en annen sammenheng. Men det er også lett å glede seg over ramsalte og sanselige naturskildringer og en gjennomført holdbar og kløktig intrige. Plussfaktorer som plasserer Pasienten i kategorien for tilfredsstillende krim og vel så det.